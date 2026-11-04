Pacemaker senza fili: debutto in reparto a Città di Castello

Una paziente di 78 anni riceve il dispositivo senza cateteri

📌 FLASH NEWS – Primo pacemaker senza fili all’ospedale di Città di Castello. Dispositivo è stato impiantato in una donna di 78 anni con insufficienza renale cronica e diabete. Intervento riuscito: la paziente è in buone condizioni di salute

Primo impianto di un pacemaker definitivo senza fili all’ospedale di Città di Castello. La procedura è stata eseguita nei giorni scorsi dall’équipe della struttura complessa di Cardiologia, diretta da Andrea Mazza, su una paziente di 78 anni. L’intervento si è concluso con successo e la donna è attualmente in buone condizioni di salute.

La notizia, comunicata il 4 novembre 2026, segna l’introduzione nel presidio tifernate di un’opzione terapeutica destinata a persone con specifiche condizioni cliniche. La paziente presenta insufficienza renale cronica avanzata e diabete mellito, un quadro richiamato dal direttore della Cardiologia nel descrivere le indicazioni alla nuova procedura.

Il dispositivo inserito attraverso la vena femorale

Il pacemaker impiantato è di tipo leadless, ossia senza fili. Questa tecnologia non prevede l’utilizzo di elettrocateteri transvenosi. Per collocare il dispositivo, i cardiologi hanno effettuato un accesso attraverso la vena femorale destra, raggiungendo direttamente il ventricolo destro della paziente.

A eseguire l’impianto sono stati gli specialisti in elettrostimolazione della Cardiologia, con Andrea Mazza e la sua équipe. L’operazione introduce una possibilità di trattamento che amplia le prestazioni disponibili nella struttura per i pazienti che presentano le indicazioni previste.

Una procedura per condizioni cliniche specifiche

Secondo quanto spiegato da Andrea Mazza, il ricorso a questa modalità di impianto riguarda pazienti nei quali gli accessi venosi superiori non risultano pervi oppure persone esposte a un rischio infettivo elevato.

Il caso della donna di 78 anni rientra nel contesto clinico illustrato dal direttore, che ha evidenziato la presenza delle patologie renale e diabetica. La scelta della tecnologia è quindi legata alle particolari necessità della paziente.

Per il responsabile della Cardiologia, il risultato costituisce un passaggio nel percorso di sviluppo dell’unità operativa e risponde all’obiettivo aziendale di qualificare ulteriormente l’assistenza rivolta alle persone con patologie cardiache.

L’ampliamento dell’offerta della Usl Umbria 1

Il direttore generale della Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, ha collegato l’introduzione della procedura alla crescita delle competenze professionali e delle dotazioni tecnologiche delle strutture sanitarie aziendali.

Nelle sue considerazioni, l’esperienza dell’ospedale di Città di Castello si inserisce nel lavoro di rafforzamento della rete ospedaliera, con un’offerta assistenziale orientata all’appropriatezza delle risposte e ai bisogni delle persone.

Ciotti ha inoltre richiamato gli indirizzi del nuovo Piano sociosanitario regionale, indicando nella qualità clinica, nell’innovazione e nell’attenzione alla comunità i riferimenti del percorso aziendale. Il primo impianto leadless rappresenta, in questo quadro, una nuova prestazione disponibile per i cardiopatici con specifiche indicazioni cliniche.