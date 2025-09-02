Overdose chiude Terre In Festival con teatro e fumetto vivente

Sansepolcro e Monterchi ospitano l’opera in prima nazionale

Si conclude l’edizione 2025 di Terre In Festival, il teatro diffuso della Valtiberina organizzato da Laboratori Permanenti, che ha animato i comuni di Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari. L’iniziativa ha trasformato piazze, musei e luoghi simbolo della vallata in spazi di spettacolo, portando compagnie da tutta Italia, nuove produzioni teatrali, residenze artistiche e laboratori aperti al pubblico. Tra queste attività, un laboratorio creativo gratuito e le escursioni di “In giro per Terre In Festival”, promosse dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro, hanno coinvolto residenti e visitatori in esperienze di scoperta del territorio.

Il festival si chiude con Overdose, spettacolo risultato tra i vincitori del Bando Portraits on Stage 2024, concorso dedicato a giovani artisti under 35 per progetti inediti che intrecciano arte figurativa e teatro dal vivo. L’opera, selezionata per l’originalità dei linguaggi e la capacità di comunicare tra personaggio e mondo circostante, è un “fumetto vivente” che indaga il rapporto tra emozioni e follia. Attualmente, l’allestimento si sta sviluppando nel Teatro Comunale di Monterchi, dove sarà presentato in prima nazionale.

Giovedì 4 settembre alle ore 21.00, la regia e la performance di Sathya Nardelli e Nicholas Turba, insieme al video design di Turba, i costumi di Mariana Oddis e il sound design di Nasa Bianconi, saranno supportati dalla consulenza drammaturgica di Elena Patacchini e Diego Piemontese e dalla consulenza al movimento di Noemi Bresciani. Il progetto riceve il sostegno di Collettivo Effe (Torino) e Diesis Teatrango (Ar).

Overdose racconta una fiaba nera: la storia di un essere alieno che, comparso sulla Terra, intraprende un viaggio di scoperta di sé stesso, degli altri e del mondo circostante. Mescolando fumetto, teatro fisico, motion design e animazione, lo spettacolo crea un universo visivo che richiama videogiochi e film d’animazione. L’opera esplora il dialogo tra digitale e reale, interrogandosi sul rapporto tra individuo e cosmo e sul sentimento romantico del sublime, toccando tutte le fasi fondamentali della vita umana. L’evento si rivolge a un pubblico ampio, compresi giovani dai 10 anni in su.

Parallelamente, proseguono le escursioni di “In giro per Terre In Festival”. Il 4 settembre prenderà il via l’Anello di Monterchi: Sulle tracce dell’Omo Salvatico (ore 9.00). I partecipanti esploreranno boschi e campagne legati alla figura di Agnolaccio, l’omo salvatico dei boschi di Murcia, noto per il corpo ricoperto di pelo ispido e la forza sovrumana. Questa figura ancestrale rappresenta il selvaggio e il pagano nell’immaginario locale, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, mito e cultura del territorio.

