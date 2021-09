Chiama o scrivi in redazione

Ottocento in Danza, ad Umbertide spettacoli delle scuole di danza cittadine

Il 24 e il 25 settembre appuntamento al Teatro dei Riuniti

Proseguono gli eventi del Settembre Ottocentesco di Umbertide. Venerdì 24 e sabato 25 settembre si svolgerà Ottocento in Danza, un fine settimana al Teatro dei Riuniti dedicato alle scuole di danza di Umbertide che oltre a rappresentare vere e proprie eccellenze del territorio in ambito coreutico, contribuisco al programma con la produzione di coreografie originali ispirate al secolo XIX.

Si parte il 24 settembre alle 21.30 con “Cuore”, esibizione di Danza Nov’art liberamente ispirato all’opera di de Edmondo de Amicis con coreografie realizzate da Eleonora Forlucci e Silvia Orlandi.

Il 25 settembre alle 21.30 sarà la volta del Centro Studi Danza che porterà in scena “FolcloRECONDITO. Il folclore ottocentesco dall’interiorità alla tradizione” con coreografie di Maria Paola Fiorucci e Marta Benvenuti.

Gli spettacoli di “Ottocento in danza” sono gratuiti e pensati per rispettare la massima sicurezza. E’ necessario esibire il Green Pass per poter accedere agli eventi.

La prenotazione è fortemente raccomandata.

INFO E PRENOTAZIONI

Cell: 370.3515135