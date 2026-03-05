Osteoporosi, test gratuito per la prevenzione ad Umbertide

Screening delle ossa gratuito presso la farmacia di Umbertide

La Farmacia Comunale 1 di Umbertide apre le porte alla cittadinanza per una giornata interamente dedicata al benessere del sistema scheletrico. Il prossimo mercoledì 25 marzo, i locali di piazza Gramsci ospiteranno una sessione di screening mirata a individuare precocemente i segnali di fragilità ossea. Attraverso l’erogazione gratuita dell’esame Moc, la struttura intende sensibilizzare la popolazione sui rischi legati a una patologia spesso silente ma dalle conseguenze invalidanti. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di monitoraggio territoriale volto a ridurre l’incidenza delle complicanze ortopediche legate all’avanzare dell’età e a stili di vita non corretti come riporta il comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.

L’indagine diagnostica verrà eseguita utilizzando una strumentazione all’avanguardia basata sugli ultrasuoni. Nello specifico, la misurazione avverrà sulla zona del calcagno, un’area del corpo particolarmente indicativa per stabilire la densità minerale complessiva. A differenza dei metodi radiologici tradizionali, questa tecnica risulta totalmente priva di emissioni nocive e radiazioni, rendendo lo screening sicuro per ogni tipologia di utente. La procedura garantisce inoltre una risposta immediata e un’elevata precisione nell’indicare la predisposizione individuale al rischio di lesioni osteoporotiche. Grazie alla rapidità dell’esame, i farmacisti potranno fornire un primo inquadramento clinico senza alcun disagio per il paziente.

Il monitoraggio è indirizzato prioritariamente a segmenti specifici della popolazione che presentano una maggiore vulnerabilità. Tra i destinatari principali figurano le donne che hanno superato i 45 anni o che hanno affrontato una menopausa precoce, condizioni biologiche che accelerano il riassorbimento osseo. Tuttavia, la giornata è aperta anche agli uomini e a tutti coloro che conducono una vita marcatamente sedentaria. La familiarità con la malattia rappresenta un altro fattore determinante: chi ha parenti stretti affetti da questa patologia è invitato a sottoporsi al controllo per valutare tempestivamente la propria condizione.

Data l’elevata richiesta prevista per il servizio gratuito, l’accesso alla Mineralometria Ossea Computerizzata avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico. Gli interessati possono riservare il proprio posto contattando il numero dedicato 0759419216. Questa modalità organizzativa permette di gestire il flusso degli utenti in modo ordinato, garantendo a ciascuno il tempo necessario per il colloquio informativo post-esame. La farmacia comunale ribadisce l’importanza della prevenzione primaria come strumento fondamentale per mantenere l’autonomia motoria nel lungo periodo.

Gli esperti presenti illustreranno come una corretta alimentazione, ricca di calcio e vitamina D, possa fare la differenza nel contrastare il deterioramento della matrice ossea. La diagnosi precoce ottenuta tramite la Moc permette infatti di intervenire con modifiche comportamentali o terapie specifiche prima che si verifichino eventi traumatici. La missione dell’evento è dunque duplice: individuare il rischio latente e fornire gli strumenti conoscitivi per proteggere attivamente la propria integrità fisica negli anni a venire.