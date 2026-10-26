Ospedale, PSI chiede più personale e sicurezza per i reparti

Massimilla sollecita risposte per la sanità dell’Alto Tevere

📌 FLASH NEWS – Tommaso Massimilla, segretario PSI di Città di Castello, chiede più medici e infermieri per l’ospedale. Dopo l’aggressione a un infermiere, sollecita risposte su sicurezza, turni, il 118, ginecologia e sulla Casa di Comunità.

Più medici e infermieri, una copertura adeguata dei turni e interventi per tutelare chi lavora nell’assistenza. Sono le richieste avanzate da Tommaso Massimilla, segretario del Partito Socialista Italiano di Città di Castello, in una nota diffusa dopo l’aggressione a un infermiere del Pronto soccorso. Il rappresentante socialista esprime solidarietà al professionista coinvolto e al personale sanitario, chiedendo alla Regione Umbria e all’USL Umbria 1 risposte sull’organizzazione dell’ospedale e dei servizi territoriali.

Per Massimilla, la condanna della violenza deve accompagnarsi a decisioni operative. Il PSI spiega di avere atteso prima di intervenire per conoscere le risposte istituzionali e verificare l’eventuale adozione di misure sul personale. Le manifestazioni di vicinanza e gli annunci di iniziative legali, osserva il segretario, devono essere affiancati da provvedimenti capaci di migliorare le condizioni di lavoro e l’assistenza ai cittadini.

Pronto soccorso, il nodo degli organici

Il giudizio sull’investimento nel nuovo Pronto soccorso di Città di Castello è positivo. Massimilla riconosce il valore degli ambienti rinnovati e delle maggiori possibilità offerte dalla struttura, ma pone al centro il suo funzionamento quotidiano.

La questione sollevata riguarda la disponibilità di professionisti sufficienti a sostenere l’attività. Secondo il segretario socialista, le difficoltà nel completare i turni, le carenze di medici e infermieri e i carichi di lavoro richiedono una programmazione specifica. Spazi e attrezzature, sostiene, raggiungono pienamente il proprio obiettivo quando sono accompagnati da un’organizzazione adeguata.

Il 118 e la copertura dell’Alta Valle del Tevere

Un altro punto della nota riguarda il servizio di emergenza territoriale, chiamato ad assistere un’area estesa, con numerose frazioni e località lontane dall’ospedale. La tempestività dei soccorsi viene indicata come un’esigenza essenziale anche per chi risiede fuori dal centro urbano.

Massimilla richiama le segnalazioni sulle difficoltà di copertura dei turni e sull’impiego delle risorse tra Città di Castello e Umbertide. La condivisione del personale, nella sua valutazione, può rispondere a necessità organizzative, ma non dovrebbe consolidare una situazione di insufficienza degli organici.

La preoccupazione espressa riguarda soprattutto la possibilità di emergenze contemporanee nei due territori, che richiederebbero disponibilità operative compatibili con interventi in luoghi diversi.

Le segnalazioni sulla ginecologia

Il segretario del PSI torna inoltre sulla carenza di ginecologi e sull’assenza del primario, temi che il partito afferma di avere già sottoposto all’attenzione delle istituzioni.

Secondo quanto riferisce Massimilla, la graduatoria per le assunzioni sarebbe composta prevalentemente da medici specializzandi che starebbero rinunciando all’incarico. Il rappresentante socialista lamenta la mancanza di risposte alle precedenti segnalazioni e chiede chiarimenti sia sul reclutamento sia sulla guida del reparto.

Casa di Comunità e assistenza territoriale

La nota affronta anche l’inaugurazione della Casa di Comunità, distinguendo gli interventi di ristrutturazione dall’effettiva disponibilità delle prestazioni. Massimilla domanda se siano assicurate quotidianamente la presenza medica sulle 24 ore e quella infermieristica sulle 12 ore.

Chiede inoltre chiarimenti sulla dotazione degli infermieri di comunità, richiamando il rapporto di uno ogni tremila abitanti indicato nella sua nota, e sull’attività della Centrale operativa territoriale, della quale sollecita una verifica del pieno funzionamento.

Le richieste a Regione e azienda sanitaria

Alla Regione Umbria e all’USL Umbria 1 il PSI domanda una programmazione capace di prevenire le difficoltà organizzative. Massimilla pone anche un interrogativo sulle loro cause: insufficienza delle risorse nazionali, limiti gestionali regionali e aziendali oppure un progressivo indebolimento del presidio.

Il segretario precisa di non attribuire intenzioni senza prove, ma invita a non accettare una perdita graduale di efficienza. La richiesta conclusiva è di valorizzare l’ospedale e il territorio attraverso servizi proporzionati alla loro estensione e ai bisogni della popolazione, dando seguito agli investimenti con personale e capacità assistenziale.