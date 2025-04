Ospedale di Umbertide, lavori antisismici al via in due anni

Prevista presentazione ufficiale del progetto a istituzioni e sindacati

La direzione della Usl Umbria 1 ha comunicato che nei prossimi giorni sarà presentato alle istituzioni locali e alle organizzazioni sindacali il progetto riguardante gli interventi di adeguamento antisismico presso l’ospedale di Umbertide. L’intervento, come indicato nel cronoprogramma approvato, avrà una durata stimata di 730 giorni e un finanziamento complessivo di 2.285.354,99 euro.

L’obiettivo è la riduzione del rischio sismico per ciascuna unità strutturale dell’edificio, in linea con le prescrizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, fino al raggiungimento di una soglia del 60% di adeguamento sismico. Gli interventi saranno organizzati per fasi, al fine di contenere l’impatto sull’operatività della struttura.

La direzione aziendale ha dichiarato di comprendere le preoccupazioni espresse da utenti, operatori e rappresentanti istituzionali. In merito, è stato chiarito che si stanno concludendo le valutazioni necessarie per garantire la continuità di un numero elevato di servizi, limitando i disagi per la popolazione. Tuttavia, è stato anche evidenziato che, per la natura degli interventi, non sarà possibile assicurare il mantenimento totale dell’attuale assetto funzionale dell’ospedale.

Durante l’incontro programmato, sarà fornito anche un aggiornamento sul cantiere relativo all’Ospedale di Comunità, i cui lavori sono partiti il 24 marzo 2025 all’interno dello stesso complesso. L’iniziativa, finanziata con fondi Pnrr, mira all’attivazione di 20 posti letto per cure intermedie. La finalità è ridurre i ricoveri non appropriati nei reparti per acuti, favorire il corretto percorso assistenziale e sostenere il ritorno del paziente a casa o in strutture dedicate. La conclusione dei lavori è fissata per il 31 dicembre 2025.