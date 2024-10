Ospedale Città di Castello, donati 150 libri alla Pediatria

Ospedale Città di Castello – Un’importante donazione ha avuto luogo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello, con la consegna di circa 150 volumi da parte della sezione Soci Coop Centro Italia di Umbertide e dell’associazione “Genitori insieme per…”. Questa iniziativa è stata realizzata nell’ambito della seconda edizione della Colletta Culturale, avviata lo scorso luglio presso il punto vendita Coop di Umbertide.

La cerimonia di consegna si è svolta il 9 ottobre e ha visto la partecipazione della direzione dell’ospedale, di rappresentanti del reparto di Pediatria e dei soci della Coop, oltre ai membri dell’associazione coinvolta. Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza di queste donazioni, pensate per rendere più piacevoli le giornate dei piccoli pazienti ricoverati. È stato annunciato che, in occasione delle festività natalizie, è prevista un’altra donazione di altri 150 libri.

Il presidente dell’associazione Genitori Insieme ha sottolineato l’impegno nel sostenere l’iniziativa attraverso la creazione di un gruppo di volontari, già formati e pronti a recarsi in ospedale per effettuare letture ai bambini. Per facilitare questa attività, è in fase di finalizzazione una convenzione con l’ospedale, che permetterà di avviare ufficialmente il progetto di letture.

La direzione dell’ospedale ha espresso gratitudine verso tutti coloro che, nel tempo, hanno sostenuto il reparto di Pediatria con iniziative simili, evidenziando l’importanza di tali atti nel migliorare il benessere dei giovani pazienti. La donazione di libri rappresenta un modo per incoraggiare la lettura tra i bambini, offrendo loro momenti di svago e apprendimento durante il periodo di ricovero.

In questo contesto, il valore della cultura e dell’educazione viene amplificato da iniziative come la Colletta Culturale, che non solo contribuiscono a fornire risorse materiali ma anche a promuovere la comunità e il supporto reciproco. I libri donati potranno quindi rappresentare un’importante risorsa per i piccoli pazienti, fornendo non solo intrattenimento, ma anche l’opportunità di immergersi in storie e avventure che possono stimolare la loro fantasia e curiosità.

Si prevede che il progetto di lettura avrà un impatto positivo sulle esperienze di ricovero dei bambini, offrendo momenti di relax e divertimento, elementi fondamentali per la loro crescita e il loro recupero. L’iniziativa mira a creare un ambiente più accogliente e stimolante all’interno dell’ospedale, dimostrando l’impegno della comunità nel prendersi cura dei più giovani in un momento delicato della loro vita.

Queste attività continuano a ricevere supporto da parte dei soci Coop e delle associazioni locali, segno di una rete solidale che si mobilita per garantire ai bambini un soggiorno ospedaliero il più sereno possibile. La speranza è che queste iniziative possano ispirare altre simili in futuro, rafforzando il legame tra la comunità e le strutture sanitarie.