Oro alla carriera: 50 anni con sorpresa per Alessassandra Carmignani!

Nella splendida cornice del Teatro degli Accademici Illuminati gremito di amici, colleghi ed ex allievi, una festa a sorpresa per celebrare i cinquanta anni della scuola diretta da Alessandra Carmignani e fondata dalla madre Diamante Renzini. Un insolito spettacolo, anticipato da un invito “fuorviante” per la festeggiata, unito ad un calorosissimo pubblico complice, hanno regalato ad Alessandra un riconoscimento alla carriera più che doveroso, purtroppo slittato temporalmente causa pandemia. Maria Cristina Goracci, impeccabile ed elegantissima conduttrice della serata ha chiamato sul palco per il saluto istituzionale il Sindaco Luca Secondi, l’assessore alla cultura Michela Botteghi e l’onorevole Walter Verini.

Tanti gli ospiti illustri che hanno voluto rendere omaggio a questa originale celebrazione: Il Maestro Victor Litvinov che attraverso gli allievi Luigi Shopuk e Novella Petrucci ha regalato due bellissime perle coreografiche alla serata, l’amico Ivan Cottini che ha danzato sulle note di “Ovunque sarai”, i musicisti Fabio Battistelli, Walter Ligi, Paolo Fiorucci assieme al Soprano Consuelo Gilardoni ed al Tenore Emil Alekperov hanno allietato lo spettacolo proponendo grandi classici dell’Opera e del repertorio jazz.

Di forte impatto anche il siparietto iniziale che ha visto protagonista l’attore Andrea Bucci nei panni di una insolita Traviata, grazie alla brillante regia di Maria Teresa Nania. Tantissime le coreografie riproposte dagli ex allievi, che a distanza di tempo si sono rimessi in gioco, guidati dalle insegnanti, rispolverando, scarpette, costumi e vecchi ricordi appartenenti alla scuola che ha fatto la storia della Danza a Città di Castello.

Tantissimi i momenti di commozione alternati da racconti di curiosi aneddoti da parte di colleghi, genitori che si sono avvicendati nel corso degli anni nella scuola, di amici che hanno sempre accompagnato i traguardi della brillante carriera di Alessandra. Tra le numerose autorevoli testimonianze esposte in palcoscenico ad inframezzare e vari momenti dello spettacolo da segnalare quello dell’attrice, Valeria Ciangottini, che tra l’altro ha ricordato l’esperienza didattica fondamentale svolta da Alessandra nell’ambito dei corsi di recitazione dell’associazione “Ottobre”.

Nel corso della serata la pittrice, Moira Tassi, anche lei ex allieva di Alessandra Carmignani le ha donato una “storica” interpretazione della sua maestra. La Scuola Diamante Danza, dal 2019 ha raccolto questa importante eredità ed auspica di farne tesoro negli anni a venire!