Opere perdute e ritrovate studi sulla collezione dei Vitelli

La collezione dei Vitelli negli studi inediti con Sara Borsi

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello Sara Borsi ha illustrato gli studi sulla collezione di dipinti dei Vitelli. Il terzo incontro del ciclo include una visita al piano nobile di Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca comunale.

La ricostruzione della collezione di dipinti della famiglia Vitelli, attraverso ricerche e documenti inediti, è stata al centro del terzo incontro del ciclo promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, presieduta dall’avvocato Fabio Nisi. L’appuntamento, intitolato “Palazzo Vitelli a San Giacomo: scrigno di opere perdute e ritrovate”, ha richiamato a Città di Castello cittadini, appassionati, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni.

L’iniziativa ha approfondito il rapporto tra la famiglia e la trasformazione della città, inserendo le testimonianze artistiche nella più ampia vicenda della Criptosignoria. Il percorso intende accrescere la conoscenza della storia locale e incoraggiare la partecipazione della comunità alla valorizzazione del proprio patrimonio.

Le ricerche sui dipinti tra Quattrocento e Cinquecento

La relatrice Sara Borsi, cultrice di storia dell’arte e docente di italiano al Liceo internazionale di Parigi, ha aperto il suo intervento delineando il quadro storico e culturale delle diverse fasi di costruzione dei palazzi vitelleschi. Ha quindi esaminato le campagne decorative, collegandole al contesto nel quale furono realizzate.

La studiosa ha poi presentato il lavoro condotto durante il percorso di ricerca post-dottorato, dedicato a ricomporre la raccolta di dipinti posseduti dalla famiglia tra il Quattrocento e il Cinquecento. L’esame di documentazione inedita ha consentito di approfondire anche il ruolo dei committenti.

Particolare attenzione è stata riservata a monsignor Giulio Vitelli e monsignor Francesco Decio Vitelli. Quest’ultimo possedeva inoltre un patrimonio librario considerato il nucleo originario dell’attuale Biblioteca comunale: un legame che unisce la storia delle raccolte familiari alla funzione culturale oggi svolta dall’istituzione cittadina.

La visita al piano nobile del palazzo

Dopo la conferenza, i partecipanti hanno visitato il piano nobile di Palazzo Vitelli a San Giacomo, accompagnati in un percorso guidato. L’edificio, costruito nei primi decenni del Cinquecento per Paola Rossi di San Secondo Parmense, ospita oggi la Biblioteca comunale.

La visita ha permesso di osservare direttamente gli elementi artistici del palazzo, affiancando all’approfondimento storico l’esame degli ambienti.

Attività per le scuole e prossimo incontro a novembre

Ad aprire i lavori è stato l’ingegner Marco Conti, consigliere dell’associazione, che ha presentato Sara Borsi e annunciato l’avvio delle attività rivolte alle scuole di Città di Castello. L’obiettivo è rafforzare il rapporto delle nuove generazioni con il territorio attraverso la conoscenza della sua storia.

L’assessora alla Cultura Michela Botteghi ha evidenziato il carattere inedito dei contenuti dedicati alla collezione Vitelli e indicato nel mese di novembre il prossimo appuntamento.

Il ciclo, sostenuto dal Comune di Città di Castello, dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dalla Banca di Anghiari e Stia, prosegue il lavoro di studio sul circuito dei palazzi rinascimentali. La segreteria è affidata a Giulia Francini, mentre la grafica è curata da Fabrizio Manis.