Operazione di Sicurezza Straordinaria nel Tifernate: 88 Identificati

Operazione di Sicurezza – Nel Tifernate, la Polizia di Stato ha intensificato i suoi sforzi per migliorare la sicurezza e prevenire i reati. Questa operazione straordinaria, che ha coinvolto le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, ha portato all’identificazione di 88 persone.

Le pattuglie hanno monitorato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese, le zone industriali e residenziali, comprese quelle più isolate e periferiche. Questa presenza costante ha avuto un effetto deterrente contro i reati come gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui sospetti, gli operatori hanno effettuato 9 posti di controllo. Questi posti di controllo hanno permesso di monitorare il traffico in entrata e in uscita e di sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti.

Durante queste attività di prevenzione, sono stati monitorati 53 veicoli. Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici, dove gli agenti hanno verificato la possibile presenza di pregiudicati e hanno effettuato accertamenti di natura amministrativa per verificare il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Questi controlli straordinari della Polizia di Stato rappresentano un impegno significativo per innalzare il livello di sicurezza nel Tifernate. L’obiettivo è quello di prevenire i reati predatori e i furti in abitazione, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.