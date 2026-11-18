📌 FLASH NEWS – Montone apre le porte della primaria Emma Smacchia con Open Day dedicati alle famiglie. Visite agli spazi, incontro con gli insegnanti e presentazione dell’offerta formativa 2026/2027. Appuntamenti il 24 novembre, 12 dicembre e 12 gennaio

Montone, 20 11 2026 – La Scuola primaria “Emma Smacchia” di Montone prepara una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini che dovranno affrontare la scelta del percorso scolastico per l’anno 2026/2027. L’iniziativa punta a offrire una conoscenza diretta della realtà educativa dell’istituto, permettendo ai visitatori di entrare negli spazi della scuola e conoscere da vicino il progetto formativo proposto. L’obiettivo è quello di consentire ai futuri alunni e ai loro genitori di acquisire informazioni dettagliate sulle attività scolastiche, sulla proposta didattica e sull’organizzazione della vita all’interno dell’istituto, come riporta la redazione stampa della Provincia di Perugia.

Le date degli Open Day

Sono tre gli incontri programmati per accogliere il pubblico interessato. Il primo Open Day si svolgerà martedì 24 novembre 2026 dalle 16 alle 18. Il secondo appuntamento è previsto sabato 12 dicembre dalle 9 alle 12. Il ciclo di incontri si concluderà martedì 12 gennaio 2027, dalle 16 alle 18. Durante queste giornate le famiglie avranno la possibilità di visitare gli ambienti scolastici e confrontarsi con il personale docente, ricevendo informazioni utili in vista delle iscrizioni.

Ambienti rinnovati e attenzione alla crescita dei bambini

L’accoglienza e la qualità degli spazi educativi rappresentano uno degli elementi centrali della proposta della scuola. L’istituto si presenta come una realtà orientata alla valorizzazione delle capacità individuali degli alunni, con particolare attenzione alle inclinazioni, agli interessi e ai talenti di ciascun bambino.

L’esperienza educativa viene proposta come un percorso che unisce apprendimento e crescita personale all’interno di un contesto scolastico pensato per favorire partecipazione, inclusione e senso di appartenenza alla comunità locale.

Attività formative e laboratori

Nel corso delle visite sarà possibile approfondire le caratteristiche dell’offerta formativa prevista per il prossimo anno scolastico. Le famiglie potranno conoscere nel dettaglio le attività didattiche sviluppate durante l’anno e le opportunità aggiuntive messe a disposizione degli studenti. Particolare rilievo viene attribuito ai laboratori pomeridiani facoltativi, iniziative che completano il percorso educativo e consentono ai bambini di sperimentare attività complementari rispetto alla programmazione curricolare.

L’impegno per la scuola del territorio

A promuovere gli Open Day sono la scuola e l’Amministrazione comunale di Montone, che invitano le famiglie a partecipare agli incontri per conoscere da vicino una realtà considerata un punto di riferimento per il territorio. L’iniziativa si inserisce in una più ampia attenzione verso l’istruzione e la valorizzazione della scuola locale. La convinzione condivisa è che sostenere i percorsi educativi delle nuove generazioni rappresenti un investimento importante per lo sviluppo della comunità.

Le porte della “Emma Smacchia” saranno quindi aperte ai futuri alunni e ai loro genitori, offrendo un’occasione concreta per conoscere ambienti, persone e proposte formative che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico.