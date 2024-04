“Only Wine Festival”: Vino e Arte si Fondono a Città di Castello

L’undicesima edizione del festival celebra l’incontro tra vino, arte e storia, con una speciale esposizione di Caravaggio.

L’11ª edizione del “Only Wine Festival”, il salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di vino e cultura. Dal 27 al 29 aprile, il rinascimentale parco di Palazzo Vitelli e le piazze di Città di Castello diventeranno il palcoscenico di questo unico festival. Quest’anno, l’evento sarà arricchito dalla presenza di una riproduzione eccezionale del “Bacco” di Caravaggio, realizzata in olio e biacca su tela da Stefano Lazzari e il team della Bottega Tifernate, rinomati a livello globale per le loro fedeli riproduzioni di capolavori artistici.

La scelta di “Bacco”, dipinto tra il 1596 e il 1597 e attualmente esposto alla Galleria degli Uffizi di Firenze, non è casuale. Questa opera incarna l’essenza del dio del vino, simbolo perfetto per un festival che celebra la cultura vitivinicola. Il dipinto originale fu un dono del cardinale Francesco Maria Bourbon del Monte a Ferdinando I de’ Medici, e oggi la sua riproduzione accoglierà i visitatori, offrendo un collegamento diretto tra arte e vino.

Il “Only Wine Festival” di quest’anno supera le aspettative con 142 cantine partecipanti, quattro consorzi, sei Masterclass e un’area dedicata chiamata “Extra Wine”. Saranno presenti anche 80 giornalisti e 100 operatori del settore Horeca, testimoniando l’importanza e l’attrattiva dell’evento.

La manifestazione non solo offre un’ampia gamma di vini da assaggiare e scoprire, ma si immerge anche nella storia e nell’arte, arricchendo l’esperienza culturale dei partecipanti. Gli organizzatori hanno infatti integrato elementi artistici e storici locali, come le opere di Caravaggio, per celebrare l’intreccio tra le belle arti e la viticoltura, due pilastri della cultura italiana.

La Bottega Tifernate ha impiegato tecniche pittoriche tradizionali e colori autentici usati da Caravaggio, assicurando che ogni dettaglio del “Bacco” fosse riprodotto con precisione. La tela, realizzata in dimensioni originali, è incorniciata in legno massello dorato a foglia oro, ulteriore testimonianza della cura e dell’attenzione ai dettagli che caratterizzano l’evento.

Oltre al valore culturale e artistico, “Only Wine” si configura come una piattaforma di visibilità per le piccole cantine e i giovani produttori, offrendo loro l’opportunità di presentare i loro prodotti a un pubblico ampio e diversificato. Questo focus sulle nuove generazioni e sulle innovazioni nel settore vitivinicolo rende il festival un punto di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale.

In sintesi, l’undicesima edizione del “Only Wine Festival” promette di essere un evento ricco di fascino, che connette il passato al presente attraverso il vino e l’arte, celebrando la continuità e l’evoluzione della cultura del vino nella splendida cornice di Città di Castello. Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che apprezzano la storia, l’arte e, naturalmente, il vino.