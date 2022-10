Search for: Search Button

Oltre 70 cani hanno partecipato alle gare di ricerca e cavatura del tartufo

Oltre 70 cani – Campioni del fiuto a quattrozampe provenienti da tutto il centro-italia questa mattina in gara a Citta’ di Castello si sono sfidati a suon di “cronometro” alla ricerca del tartufo. Ai nastri di partenza della prestigiosa rassegna inserita nel programma della 42° edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, c’era anche “Leo” il cane, cocker spaniel, che da oltre un anno ha perso la vista ma non vuole rinunciare per nessuna ragione ad andare scodinzolante per i boschi con il naso all’ingiù pronto a scovare dal terreno il prezioso prodotto.

Al guinzaglio del proprio conduttore, Lorenzo Tanzi, 69 anni, storico divulgatore di tutto il mondo che ruota attorno al tartufo, il simpatico cocker spaniel ha partecipato alle gare presso lo splendido scenario naturale del parco Langer dell’ansa del Tevere baciato da un sole estivo: due i momenti salienti organizzati dall’associazione tartufai altotevere umbro, il 1° Memorial “Alessandro Ghigi” (già presidente dell’associazione tartufai alta valle del tevere, recentemente scomparso) ed il premio “Jimmy” in memoria di Giovannino “Jimmy” Cecchini, indimenticato grande tartufaio ed imprenditore del settore.

Bracchi, bracchi-pointer, lagotti, cocker, meticci, lagotti romagnoli in questo lembo di terra di confine fra Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna, nascono, crescono e diventano autentici campioni della ricerca, indispensabili compagni di viaggio (assieme al vanghino utilizzato per scavare) per gli oltre mille “cavatori”, i tartufai, in possesso del regolare tesserino rilasciato dall’Afor umbria dopo lezioni, corsi ed esame finale e relativo versamento della quota annuale: nel 2022 sono stati rilasciati 36 nuovi tesserini raccolta tartufi a giovani raccoglitori età compresa 18 – 40 anni; fra questi ci sono anche 3 ragazze che si sono avvicinate alla ricerca tartufi perché il fidanzato o il padre è raccoglitore.

Città di Castello è di fatto, non solo in questi giorni della mostra, la capitale della “trifola” e dei cani da tartufo che arrivano a sfiorare e superare cifre anche al di sopra di seimila euro tanto è la loro bravura fra boschi e colline a scovare le “pepite d’oro”, il pregiato tartufo bianco che alla borsa attuale dei prezzi al dettaglio, vista la scarsità e le pezzature medie (qualità eccelsa) schizza su quotazioni stellari, anche oltre quattromila euro per un chilo di “bianco”.

Oggi i cani, circa 70 esemplari, con i loro proprietari provenienti da tutto il Centro-Italia si sono dati dunque appuntamento a Città di Castello nel parco di fronte alle mura urbiche con uno scorcio mozzafiato della città con campanile cilindrico, cattedrale e palazzo comunale in bella mostra, per una delle tante tappe del circuito nazionale della ricerca del tartufo. I cani per conquistare il podio finale, dovevano, nel minor tempo possibile scovare i tartufi, di ottima qualità, disseminati a debita distanza l’uno dall’altro in un’area di terreno delimitata.

Nella categoria “cuccioli”, Mia, con Lorenzo Brunoni ha conquistato il primo posto, nella categoria “adulti” ha prevalso Gleda, con Lucio Volpi e nella categoria “riporto”, Elly con Michele Martinesi.

Al termine delle gare, organizzate in maniera impeccabile dall’Associazione Tarufai altotevere con in testa il nuovo presidente, Andrea Canuti ed il direttivo e consiglio rinnovato (circa 400 gli iscritti) in piazza Matteotti alla presenza del sindaco, Luca Secondi e dell’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri si è svolta una sentita cerimonia di consegna della targa ricordo alla famiglia del dottor Alessandro Ghigi, recentemente scomparso, fra i fondatori e a lungo presidente dell’associazione e punto di riferimento dei tartufai a livello regionale e nazionale.

“L’amministrazione comunale in ricordo di Alessandro Ghigi, gia’ presidente dell’associazione tartufai altotevere per il suo impegno e amore per il territorio e le eccellenze della natura”, questa la motivazione impressa nella targa che sindaco ed assessore hanno consegnato alla moglie Franca e alla figlia Silvia.

PROGRAMMA MOSTRA

Una delle novità della 42^ edizione sarà l’ampio spazio dedicato all’approfondimento delle tematiche legate al tartufo e alla sua evoluzione a livello gastronomico, economico e sociale nell’ambito dell’appuntamento “4 Chiacchiere con Carlo Cambi”. Il noto giornalista e volto televisivo, sarà infatti protagonista di un dibattito a tema, aperto al pubblico, in programma sabato 29 ottobre alle ore 18.00 presso l’Area Cooking Show in Largo Gildoni.

In questo filone, martedì 1° novembre alle ore 16.30 Andrea Restuccia, campione del mondo di pasticceria 2021, sarà l’ospite di “20 anni di alberghiero” in occasione del ventennale dell’indirizzo alberghiero IIS Patrizi Baldelli Cavallotti. Cooking show ed eventi per tutti i gusti. Ogni giorno alle ore 17.00 sarò possibile partecipare gratuitamente ad un cooking show dove il tartufo bianco sarà il protagonista. Ad alternarsi nell’Area “Cooking Show” in Largo Gildoni saranno quattro chef ed una sfoglina che presenteranno piatti creativi e ricette da replicare a casa. Ad aprire gli spettacoli di cucina sarà Catia Ciofo con la ricetta “La mia Tela Alto Tiberina”.

Toccherà poi ad Alessia Uccellini del Ristorante Il Fiorentino di Sansepolcro che presenterà un “Tortino di Riso Nero con Ricotta e Tartufo Bianco”. Lunedì 31 ottobre sarà invece la volta di Nicoletta Franceschini, chef del Ristorante Silene di Foligno, che preparerà un risotto con radici, lumache e tartufo bianco. Gran finale martedì 1° novembre con la coordinatrice delle Lady Chef Alessandra Baruzzi e a pluripremiata sfoglina Albarosa Zoffoli, che tireranno la pasta al matterello.

Nelle giornate della manifestazione saranno a disposizione anche Masterclass gratuite di vino e birra organizzate da A.I.S. Umbria, presso l’ex chiesa di San Sebastiano in via Sant’Apollinare. Nell’Area “I Laboratori del Gusto” in via Sant’Antonio, l’indirizzo alberghiero dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti sarà l’artefice di momenti di intrattenimento e degustazioni per grandi e piccini come l’Halloween Party in programma il 31 ottobre alle ore 16.00. Sempre nell’Area Cooking Show saranno proposte due degustazioni gratuite alle ore 11.30 di domenica 30 e lunedì 31 ottobre nell’ambito di “Degustibus”, progetto del Gal Alta Umbria con lo chef Andrea Cesari, docente presso centro di formazione professionale, Asp “G.O. Bufalini”.

La manifestazione conterà anche sulla partecipazione attiva di Slow Food, nell’Area Green dedicata al “Km Zero” presso il Loggiato Gildoni, dove ogni giorno saranno organizzati laboratori e degustazioni con i presidi gastronomici del territorio. Mercati. Valorizzare le eccellenze e le tipicità, dando voce a produttori ed aziende agricole che portano valore al territorio. Nell’ottica di promuovere l’enogastronomia di qualità, sono stati pensati due mercati: il Mercato dei Sapori d’Italia in piazza Gabriotti e il Mercato delle Eccellenze a #KilometroZero sotto il Loggiato Gildoni. Fino a martedì 1 novembre inoltre la società rionale Madonna del Latte sarà presente con un proprio stand in piazza Fanti.

Sarà possibile gustare piatti al tartufo come tortelli, gnocchi e tagliatelle, tutti conditi con la gustosa trifola. In più taglieri di affettati, formaggi, bruschette e un ottimo filetto al tartufo. Lo stand sarà aperto a pranzo e cena. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolge direttamente allo stand in piazza Fanti. Da non perdere l’appuntamento di grande interesse con lo svolgimento delle gare di cerca del tartufo su ring con cani e conduttori provenienti da tutto il centro-italia, domani (n.d.r. domenica 30 ottobre) presso il parco ansa del tevere a partire dalle ore 9.

