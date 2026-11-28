La mostra con 75 espositori rimane aperta fino al 10 gennaio

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello la Mostra Internazionale di Arte Presepiale riunisce 75 espositori e oltre 160 presepi nella cripta della cattedrale. Aperta fino al 10 gennaio 2027 propone opere dall’Italia e dall’estero e un itinerario.

La Mostra Internazionale di Arte Presepiale ha aperto la sua 25ª edizione sabato 28 novembre 2026 a Città di Castello. La rassegna riunisce 75 espositori e oltre 160 presepi nella cripta della basilica cattedrale, in piazza Gabriotti. L’associazione Amici del Presepio «Gualtiero Angelini» organizza la manifestazione per valorizzare le diverse scuole presepiali e promuovere l’artigianato e il turismo nell’Alta Valle del Tevere.

La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027, da mercoledì a domenica e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Il percorso occupa circa 500 metri quadrati nella cripta, che custodisce le spoglie dei patroni Florido e Amanzio e le reliquie di san Crescenziano.

Le scuole italiane e la sezione internazionale

Espongono le associazioni presepiali di Napoli, Avellino, Aprilia e Monte Porzio Catone. Tra gli autori figurano Filippo Ferrandu, di Albano Laziale, e Vittorio Anastasia, di Avellino, con presepi di ambientazione popolare. Da Penna in Teverina arriva un presepe monumentale in movimento, affiancato da due opere meccaniche di dimensioni minori. L’Accademia di arte presepiale di Monteprandone presenta una selezione di diorami.

L’associazione Natale nel Mondo cura la sezione internazionale, intitolata «Un Natale da favola» e rivolta in particolare alle famiglie e ai bambini. Tra le opere dedicate a temi contemporanei figura il presepe di Marcello Barbarossa, che colloca la Natività tra le rovine di un quartiere colpito dalla guerra e dedica il lavoro ai bambini che vivono nei conflitti.

La «Sacra Famiglia» di Felice Tagliaferri e il percorso tattile

Per la 25ª edizione la mostra ospita opere di Felice Tagliaferri, scultore non vedente di Cesena. Nella sua «Sacra Famiglia», l’artista raffigura Gesù Bambino con i tratti della sindrome di Down. La scultura propone una lettura della Natività centrata sull’inclusione ed è pensata anche per la fruizione tattile.

All’ingresso, accanto a un’opera di Fabio Coletta, presidente della cooperativa sociale Handy Sistems, è collocato un pannello tattile con una sintesi della mostra in braille. È esposta anche una raccolta inedita di santini di epoche diverse, collezionati da Sandro Epi, socio dell’associazione organizzatrice. Una sezione ricorda Gualtiero Angelini, tra i fondatori della manifestazione.

L’itinerario dei presepi in città

Alla rassegna in cattedrale si affianca un itinerario cittadino. La Pinacoteca Comunale ospita un presepe settecentesco in una teca dipinta a mano in stile napoletano e un’Adorazione dei pastori della bottega di Andrea della Robbia. Nella chiesa del Buon Consiglio è esposto il presepe in cartapesta di Francesco Invidia. Tra le altre tappe figurano Tela Umbra, con il presepe «Franchetti», il Museo del Duomo e il Loggiato Gildoni, dove la collezione Silvio Bambini comprende 300 opere.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente e il vicepresidente dell’associazione organizzatrice, Lucio Ciarabelli e Claudio Conti, il sindaco Luca Secondi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. Proietti ha sottolineato il contributo della rassegna alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione turistica del territorio.