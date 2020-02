Oltre 100 espositori attesi domenica per l’edizione mensile di retrò

Sono attesi oltre 100 espositori da tutto il centro Italia per l’edizione mensile di Retrò di domenica 16 febbraio. Il richiamo della rassegna di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobby, collezionismo promossa nel centro storico dall’amministrazione comunale di Città di Castello è ormai irrinunciabile per appassionati e operatori del settore, che sempre più scelgono l’appuntamento tifernate, preferendolo anche ad altri eventi analoghi concomitanti, per la qualità e l’organizzazione della manifestazione, ma anche per il crescente apprezzamento tra i cultori dell’offerta dei mercati a tema.

Come di consueto gli stand saranno collocati tra piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti e corso Cavour. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che per domenica stabilisce la chiusura al transito e alla sosta veicolari delle aree interessate dalla rassegna dalle ore 6.00 alle ore 20.00, inclusi i mezzi autorizzati. Sono previste deroghe solo per veicoli di soccorso e per situazioni di emergenza.