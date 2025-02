“Oasi Aboca”: Nuova serie web esplora salute e benessere

Dal 25 febbraio, l’azienda toscana Aboca lancerà una nuova serie web intitolata “Oasi Aboca”. Condotta da Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena Dandini, questa serie esplora temi cruciali legati alla salute e al benessere attraverso il confronto tra diverse generazioni.

Il format, articolato in cinque puntate visibili su YouTube e sui canali social di Aboca, è prodotto da Red Joint. In ogni episodio, i conduttori si confrontano con esperti di vari settori, tra cui psicoterapeuti, medici, climatologi e filosofi come Matteo Lancini (psicoterapeuta), Pier Luigi Rossi (medico specialista in Scienza dell’Alimentazione), Giulio Betti (climatologo), Maura Gancitano (filosofa), e Giorgio Volpi (ricercatore). Gli argomenti spaziano dalla salute mentale al rapporto con il corpo, dall’ambiente alla paura del futuro, offrendo spunti di riflessione sul presente e su come vivere meglio.

Sofia Viscardi, riconosciuta come la portavoce della Generazione Z, afferma: “In un mondo che va di corsa, abbiamo deciso di prenderci del tempo per parlare di cose importanti: come stiamo, cosa ci fa bene, che futuro vogliamo. Oasi Aboca è stato un viaggio bellissimo, tra riflessioni profonde, cavallette (letteralmente) e momenti leggeri. Spero che possa esserlo anche per chi ci guarderà!”

Le conversazioni si svolgono nella sede di Aboca, immersa nel verde delle colline toscane, che evoca l’idea di un’oasi, un luogo di rifugio e rigenerazione. L’azienda Aboca, leader nella produzione di prodotti naturali terapeutici, lancia questo nuovo progetto video come occasione per un confronto intergenerazionale, sfidando le convenzioni.

Serena Dandini sottolinea: “Immergersi in una vera e propria oasi in Toscana per parlare del nostro presente, ma soprattutto affrontare l’incognita del nostro futuro, è stato un percorso entusiasmante compiuto insieme a degli esperti mai pedanti e banali. E soprattutto in compagnia di giovani compagni di viaggio da cui ho imparato sempre qualcosa, avendo la conferma che tra generazioni a confronto ci si può intendere benissimo e arricchire la nostra consapevolezza.”

Ogni episodio tratta temi universali tratti dalla psicologia, dalla filosofia, dalla medicina e dall’ambiente. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico su come affrontare le sfide moderne, come l’incertezza del futuro, il rapporto con la salute mentale e il benessere fisico.

Guglielmo Scilla commenta: “Mi avevano detto ‘Vieni in un’oasi a parlare di benessere’. Io, ingenuo, pensavo a un posto dove sdraiarmi sull’erba e respirare profondamente. Invece ho dovuto affrontare domande esistenziali, esperti incredibili e argomenti che di solito evito con la destrezza di un ninja. Alla fine, però, è stato illuminante. Se volete scoprire come si sta bene senza bisogno di trasferirsi in una grotta, ‘Oasi Aboca’ fa per voi.”

“Oasi Aboca” rientra nell’impegno culturale dell’azienda, attenta alla promozione del benessere e alla riflessione sul rapporto tra l’uomo e la natura. Grazie alla collaborazione con il magazine Scomodo, questo progetto si affianca ad altre iniziative culturali come Aboca Edizioni e Aboca Museum, offrendo un’occasione di confronto aperto e stimolante per il pubblico.

La serie sarà disponibile dal 25 febbraio su YouTube e sui canali social di Aboca.

Aboca è un’azienda italiana che produce prodotti terapeutici naturali e biodegradabili nel rispetto dell’ambiente. Fondata nel 1978 a Sansepolcro, Toscana, oggi impiega più di 1.700 dipendenti in 25 Paesi. L’azienda sviluppa prodotti secondo i principi della Systems Biology e della Systems Medicine e offre integratori alimentari per diverse esigenze di salute. In tutta la filiera produttiva, Aboca esclude l’uso di sostanze artificiali e OGM, operando in maniera responsabile e sostenibile. Questo impegno è sancito nel suo statuto di Società Benefit e misurato con la certificazione B Corp.