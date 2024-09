Nuovo portale giovani: “Informagiovanicastello.it” Città di Castello

Nuovo portale per i giovani: “Informagiovanicastello.it” a Città di Castello

Il Comune di Città di Castello ha lanciato un nuovo portale web, “Informagiovanicastello.it”, dedicato ai giovani. Il sito, che sarà attivo nei prossimi giorni, fornirà informazioni dettagliate su scuola, formazione e lavoro, nonché su servizi, eventi culturali e sportivi, iniziative di volontariato e altre attività del territorio. Questo strumento è progettato per orientare e coinvolgere i giovani tra i 16 e i 32 anni, facilitando la partecipazione alla vita pubblica e promuovendo una cittadinanza attiva.

Il portale, che si inserisce nel progetto “L’Umbria con e per i giovani: costruire il futuro”, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili – intesa 77/2022, nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’Impiego dell’ARPAL Umbria, agenzie interinali, associazioni di categoria e il mondo scolastico. I contenuti del sito verranno aggiornati con notizie e informazioni provenienti dai vari soggetti coinvolti, garantendo una panoramica completa e aggiornata delle opportunità disponibili.

Il sito web sarà integrato con i profili social ufficiali di Instagram e Facebook, e sarà gestito dal Comune di Città di Castello in collaborazione con Dinamo Lab, una società specializzata in animazione 3D, grafica, web agency, social media e stampa. La realizzazione del portale è stata affidata a Dinamo Lab, che contribuirà a garantire un’interfaccia intuitiva e accattivante.

Durante la conferenza stampa di presentazione, Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, assessori alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali del Comune di Città di Castello, hanno sottolineato l’importanza della nuova piattaforma. Cristina Grilli, referente per le Politiche Giovanili, ha spiegato che l’iniziativa risponde alla forte necessità di fornire ai giovani informazioni complete attraverso strumenti digitali, che sono ormai parte integrante della loro quotidianità.

La creazione del portale è stata preceduta da una serie di incontri con rappresentanti delle scuole, agenzie del lavoro e associazioni di categoria. Questi incontri hanno permesso di identificare le aree di interesse per i giovani e di determinare i mezzi più efficaci per comunicare le informazioni.

Diego Innocentini, Giovanni Marini e Sofia Del Gaia di Dinamo Lab hanno espresso entusiasmo per l’apertura del portale, sottolineando il valore del sito come punto di riferimento per l’accesso a informazioni e consulenze su temi cruciali per la crescita personale e professionale dei giovani. Hanno aggiunto che “Informagiovanicastello.it” offrirà supporto su formazione scolastica e professionale, ricerca di lavoro, aggiornamenti su eventi culturali e sportivi, suggerimenti per attività di svago e opportunità di volontariato.

Il sito è concepito come uno spazio accogliente e informativo, pensato per permettere ai giovani di esprimere domande e ricevere risposte utili, favorendo la loro crescita e la loro partecipazione attiva nella comunità. In questo modo, il portale punta a diventare un elemento centrale per il coinvolgimento dei giovani nella vita pubblica e sociale di Città di Castello.