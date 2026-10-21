Nuovi spazi a Lisciano Niccone per alunni e insegnanti

Mensa scolastica, nuovo refettorio per studenti e famiglie

📌 FLASH NEWS – A Lisciano Niccone inaugurato il nuovo refettorio della scuola primaria e dell’infanzia. L’intervento, finanziato dal PNRR, amplia spazi dedicati al pranzo e migliora accessibilità, servizi e funzionalità per alunni e famiglie

Lisciano Niccone, 21 10 2026 – Taglio del nastro per il nuovo refettorio realizzato all’interno della scuola primaria e dell’infanzia del capoluogo. L’inaugurazione si è svolta oggi 21 ottobre 2026 alla presenza degli alunni, delle famiglie e dei rappresentanti delle istituzioni che hanno seguito il percorso dell’opera, come riporta il comunicato della Redazione Stampa – Provincia di Perugia. L’intervento ha permesso di dotare il complesso scolastico di uno spazio moderno destinato alla consumazione dei pasti, rafforzando la funzionalità della struttura e migliorando l’organizzazione delle attività quotidiane. L’opera è stata finanziata attraverso le risorse del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione dedicata all’istruzione e alla ricerca. Secondo il sindaco Gianluca Moscioni, l’apertura del nuovo ambiente rappresenta un momento significativo per l’intera comunità locale e si inserisce in un più ampio percorso di investimenti rivolti al mondo della scuola.

Il progetto ha interessato la sede scolastica di via Evandro Cacioni, in particolare è stato realizzato un ampliamento del complesso per una superficie interna di circa 100 metri quadrati, ricavando un’area destinata esclusivamente alla refezione scolastica. L’intervento è stato sviluppato nella zona verde situata sul lato monte dell’edificio. La nuova configurazione ha consentito di riorganizzare gli spazi esistenti e di creare un collegamento più efficace tra i diversi ambienti della scuola. Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti legati all’accessibilità. La precedente scalinata e la rampa per persone con disabilità sono state ripensate e ricollocate per garantire una migliore fruizione degli spazi e favorire al tempo stesso le operazioni logistiche necessarie alla gestione del servizio mensa. Uno degli elementi centrali dell’intervento riguarda la connessione diretta tra la cucina e il nuovo refettorio. La cucina è stata ampliata e integrata con il locale destinato ai pasti, eliminando così la necessità di attraversare altre aree comuni dell’edificio. Questa soluzione consente una gestione più efficiente del servizio e migliora l’organizzazione delle attività quotidiane legate alla preparazione e alla distribuzione dei pasti. L’obiettivo dell’opera è stato quello di rendere gli spazi scolastici più funzionali, sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti e del personale.

Nel corso della cerimonia, la dirigente scolastica del II Circolo didattico Raffaella Reali ha evidenziato il ruolo degli ambienti scolastici nei percorsi educativi dei bambini. Il nuovo refettorio rappresenta infatti uno spazio destinato non solo alla consumazione dei pasti, ma anche alla condivisione e alla crescita relazionale degli alunni. La dirigente ha inoltre sottolineato il trend positivo registrato dal territorio sul fronte delle iscrizioni scolastiche, evidenziando come questo dato rappresenti un segnale incoraggiante per il futuro della comunità. Durante l’inaugurazione sono intervenute anche la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica e alla programmazione scolastica Francesca Pasquino e la consigliera regionale Letizia Michelini. Entrambe hanno richiamato l’importanza degli investimenti nelle scuole, soprattutto nei piccoli centri, dove gli edifici scolastici rappresentano un punto di riferimento per le famiglie e un presidio fondamentale per la vita delle comunità locali.

L’opera inaugurata a Lisciano Niccone viene così indicata come il risultato di una collaborazione tra amministrazioni, istituzioni scolastiche, tecnici e professionisti. Un intervento che punta a migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti e a rafforzare il ruolo della scuola come luogo centrale per la crescita del territorio.