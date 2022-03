Nuovi canestri per la palestra della scuola media Mavarelli-Pascoli

La palestra dalla scuola media “Mavarelli-Pascoli” può contare su due nuovi canestri da basket. La palestra è così tornata alla piena funzionalità dopo la rimozione dei due vecchi canestri sospesi al soffitto, presenti all’interno della palestra da decenni, con due nuovi certificati e omologati posti su basamento.

Ufficio stampa comune di Umbertide

Le strutture installate sono di tipo chiudibile a bandiera con struttura in acciaio verniciato (per permettere anche lo svolgimento di altre discipline sportive che vengono svolte all’interno della palestra della scuola media), regolabili manualmente per basket e minibasket con sistema di ingranaggi e riduttore, due tabelloni in cristallo, protezioni ai montanti e ai tabelloni in materiale antiurto.

Inoltre la palestra è stata anche interessata dalla verniciatura delle righe campo gioco al fine di ripristinare le condizioni per l’esercizio delle varie attività che quotidianamente sono ospitate al suo.

Per il montaggio dei nuovi canestri e per le operazioni di verniciatura l’ammontare complessivo è stato di circa 28mila euro provenienti per intero da risorse del bilancio comunale.