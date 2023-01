Nuovi asfalti sulle strade del territorio umbertidese, pronti 250mila euro

Ammontano a 250mila euro gli interventi per nuovi asfalti delle strade e vie del territorio comunale di Umbertide. E’ in corso proprio in questi giorni la gara di appalto per lavori di rifacimento della pavimentazione di alcune strade nel territorio Comunale per un importo di 250mila euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di realizzare interventi per migliorare la viabilità e accrescere la sicurezza della circolazione veicolare in tutto il territorio mediante il rifacimento delle strade che ne necessitano maggiormente.

“In questi anni che ci hanno visto al governo della città abbiamo sempre posto la massima attenzione sulla riqualificazione delle strade presenti nel nostro territorio con una serie di continui lavori – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini – Pur in un momento di difficoltà generale vista la situazione legata al caro energia e non solo, l’Amministrazione vuole proseguire in questa direzione ed abbiamo quindi deciso di attuare un piano ancora più consistente di interventi per migliorare la nostra viabilità. Oltre alle strade l’attenzione dell’Amministrazione si è concentrata anche sui marciapiedi, puntando soprattutto all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono stati investiti ben 180mila per la manutenzione di quelli esistenti e per realizzarne di nuovi sia nel capoluogo (vedasi la zona piazza di Caduti del Lavoro-via Vittorio Veneto) sia nelle frazioni di Calzolaro, Montecastelli e Pierantonio. Nel corso del prossimo bilancio di previsione 2023-2025, l’Amministrazione lavorerà per reperire ulteriori e nuove risorse per la manutenzione delle strade, proseguendo così nel solco intrapreso di grande attenzione per quanto riguarda la riqualificazione delle vie presenti in tutto il territorio comunale”.