Nuove risorse per il sisma 2023, stanziati 1,2 milioni di euro

Il Governo supporta le famiglie ancora sfollate con contributi fino al 2025

Il Governo italiano ha deciso di destinare ulteriori fondi per le famiglie rimaste senza abitazione a seguito del terremoto del 9 marzo 2023. In una recente deliberazione, il Consiglio dei Ministri ha approvato il finanziamento di 1.205.000 euro, che saranno utilizzati per coprire i Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) fino alla fine del 2025. Questa somma si aggiunge ai 6.324.000 euro già stanziati per misure di emergenza, che comprendono il sostegno alle famiglie sfollate, i contributi per le attività economiche danneggiate e gli interventi urgenti su edifici pubblici, scuole e beni culturali.

I fondi saranno distribuiti ai Comuni colpiti dal sisma, tra cui Umbertide, Perugia e Gubbio, che provvederanno direttamente all’erogazione dei contributi alle famiglie sfollate. Proprio questa settimana, il Comune di Umbertide ha distribuito 112.566,13 euro come contributo per il mese di marzo 2025, beneficiando 152 nuclei familiari. I pagamenti per i prossimi mesi proseguiranno con la stessa cadenza mensile.

Nel contempo, le autorità locali sono in continuo dialogo con il Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli. Dopo l’inclusione del sisma del 2023 nel piano di ricostruzione del 2016, il Governo ha allocato altri 30 milioni di euro per il 2025, con un incremento previsto di 60 milioni per l’anno successivo, portando il totale a 90 milioni di euro per la ricostruzione delle aree danneggiate.

In attesa di una nuova ordinanza da parte del Commissario, la vice-sindaco di Umbertide, Annalisa Mierla, ha dichiarato che l’amministrazione comunale organizzerà un’assemblea pubblica per informare i cittadini sui progressi e raccogliere eventuali richieste. L’impegno delle autorità locali è costante per garantire il pieno supporto alla ricostruzione e la continua assistenza alle famiglie coinvolte.