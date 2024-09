Nuove aree sosta centro storico Castello: aggiornamenti in corso

Nuove aree di sosta in centro storico a Città di Castello: aggiornamenti in corso

Il centro storico di Città di Castello vedrà un aumento dei posti auto grazie ai lavori di aggiornamento della segnaletica stradale e alla revisione della disciplina della circolazione veicolare in corso nell’area di piazza Garibaldi. Il progetto, gestito dalla Polizia Locale e dal Servizio Viabilità, prevede l’aggiunta di circa dieci nuovi stalli per la sosta, con l’obiettivo di ottimizzare la mobilità per residenti e visitatori.

In particolare, sono stati creati nuovi spazi di sosta a disco orario e posti dedicati a bus, motocicli, persone con disabilità e donne in gravidanza o genitori di bambini fino a due anni. Questi spazi riflettono la configurazione precedente, ma sono stati ripristinati per migliorarne la visibilità, compromessa dal deterioramento della segnaletica esistente.

Oltre ai miglioramenti in piazza Garibaldi, sono stati aggiunti quattro posti per la sosta a disco orario lungo via San Bartolomeo, nel tratto adiacente a palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Questi posti sono stati collocati nella fascia oraria 8.00-20.00, sostituendo una precedente area di divieto di fermata.

L’intervento proseguirà nei prossimi giorni con i lavori su via Gramsci. In questo tratto, compreso tra via Sant’Antonio e piazza Garibaldi, sarà rimosso il divieto di transito, ad eccezione dei pullman. I veicoli provenienti da via Piave potranno così accedere a piazza Garibaldi. Saranno mantenuti gli stalli per i pullman e saranno creati ulteriori 5-6 posti auto a disco orario nella fascia 8.00-20.00.

L’iniziativa comprende anche l’ampliamento degli spazi per motocicli e ciclomotori. Sono stati realizzati 18 nuovi posti per questi veicoli: otto in via Piave, vicino all’Istituto Baldelli, e dieci lungo viale Armando Diaz, vicino alle mura di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Inoltre, sono stati regolamentati a disco orario alcuni posti auto in via Luca della Robbia, prima a sosta libera, per facilitare la rotazione dei veicoli e migliorare l’accesso ai negozi locali.

L’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti, ha sottolineato l’importanza di queste modifiche per migliorare la fruibilità del centro storico e la sicurezza stradale. Braccalenti ha espresso apprezzamento per il lavoro del personale coinvolto, evidenziando come l’intervento risponda alle necessità di aumentare le aree di sosta per i veicoli e garantire una maggiore visibilità per i posti riservati, con l’auspicio che questi spazi vengano rispettati dai conducenti non autorizzati.