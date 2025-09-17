Nuova viabilità per i lavori in Piazza Mazzini a Umbertide

17 Settembre 2025 Lavori pubblici, Traffico, Ultime notizie, Umbertide 0
Nuova viabilità per i lavori in Piazza Mazzini a Umbertide

Le modifiche al traffico dal 22 settembre

Dal 22 settembre prende il via una nuova e significativa fase del cantiere di riqualificazione urbana in Piazza Mazzini a Umbertide. L’intervento, mirato alla realizzazione della nuova pavimentazione nell’area dell’intersezione con via Vittorio Veneto, comporterà rilevanti modifiche temporanee alla viabilità cittadina.

L’ordinanza comunale, emanata per garantire la sicurezza dei lavori e la fluidità del traffico, prevede:

– Divieto di transito in via Vittorio Veneto nel tratto compreso dall’intersezione con via dei Patrioti sino a piazza Mazzini;
– Direzione obbligatoria di svolta a sinistra in via dei Patrioti per tutti i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto;
– Direzione obbligatoria di svolta a destra in via Vittorio Veneto per tutti i veicoli provenienti da via dei Patrioti;
– Direzione obbligatoria di svolta a destra in via Roma per tutti i veicoli provenienti da via Bremizia;

– Istituzione nei giorni di mercoledì e comunque nei giorni di mercato settimanale, del divieto di transito per tutti i veicoli, nel tratto di via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Forlanini fino a piazza Mazzini, fatta eccezione per i veicoli diretti in via Madonna del Giglio o in piazza del Trocascio.

L’intervento rientra nel più ampio progetto di rinnovamento urbano del centro storico, volto a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e alla massima attenzione nella circolazione, sottolineando che i disagi temporanei saranno compensati da benefici duraturi per la città. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tramite i canali ufficiali del Comune, come riportato dal comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide, Segreteria del Sindaco.

I nostri video

Mini master “C R ES CO ”, corso gratuito di orientamento per esperti in contabilità
PerSo – Perugia Social Film Festival dal 26 settembre all’8 ottobre 2025
Violenza sessuale di gruppo arrestati tre uomini a Gubbio
Sport Village, presentata la settima edizione “La più ricca di sempre”
Operazione antidroga “The Wall” eseguite 15 misure cautelari Realizzato con Clipchamp
Nuovo allestimento della Sala Romeyne a Palazzo Sorbello Realizzato con Clipchamp
Fine vita, depositate in Umbria le 4 801 firme raccolte per Liberi Subito
La Ternana ha pagato i debitiPerugia e l’accordo per …volare
La rassegna stampa, edizione della notte [17 settt 2025]
La rassegna stampa, edizione della notte [17 settt 2025]
Carabinieri di Caltanissetta eseguono 15 arresti per droga
Il Telegiornale dell'Umbria del 16 settembre 2025
Il Telegiornale dell'Umbria del 16 settembre 2025
Ladro e terrone di m… uomo violento fermato dalla polizia
Bilancio sociale di carità di San Lorenzo in sintesi, delle attività caritative
Precari della giustizia umbri ancora in piazza “Senza di noi il sistema si ferma”
Trasporto pubblico locale Filt Cgil e Faisa Cisal “Massiccia adesione” a sciopero
Pedala forte Francesco nei sentieri a Perugia due giorni tra sport e cultura
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*