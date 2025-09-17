Nuova viabilità per i lavori in Piazza Mazzini a Umbertide

Le modifiche al traffico dal 22 settembre
Dal 22 settembre prende il via una nuova e significativa fase del cantiere di riqualificazione urbana in Piazza Mazzini a Umbertide. L’intervento, mirato alla realizzazione della nuova pavimentazione nell’area dell’intersezione con via Vittorio Veneto, comporterà rilevanti modifiche temporanee alla viabilità cittadina.
L’ordinanza comunale, emanata per garantire la sicurezza dei lavori e la fluidità del traffico, prevede:
– Divieto di transito in via Vittorio Veneto nel tratto compreso dall’intersezione con via dei Patrioti sino a piazza Mazzini;
– Direzione obbligatoria di svolta a sinistra in via dei Patrioti per tutti i veicoli provenienti da via Vittorio Veneto;
– Direzione obbligatoria di svolta a destra in via Vittorio Veneto per tutti i veicoli provenienti da via dei Patrioti;
– Direzione obbligatoria di svolta a destra in via Roma per tutti i veicoli provenienti da via Bremizia;
– Istituzione nei giorni di mercoledì e comunque nei giorni di mercato settimanale, del divieto di transito per tutti i veicoli, nel tratto di via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Forlanini fino a piazza Mazzini, fatta eccezione per i veicoli diretti in via Madonna del Giglio o in piazza del Trocascio.
L’intervento rientra nel più ampio progetto di rinnovamento urbano del centro storico, volto a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione e alla massima attenzione nella circolazione, sottolineando che i disagi temporanei saranno compensati da benefici duraturi per la città. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tramite i canali ufficiali del Comune, come riportato dal comunicato di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide, Segreteria del Sindaco.
Commenta per primo