📌 FLASH NEWS – A Città di Castello inaugurata la nuova palestra dell’IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti. La Provincia di Perugia conclude un investimento superiore a 3,2 milioni di euro finanziato nell’ambito del PNRR, consegnando agli studenti una struttura moderna, sostenibile e polifunzionale

Città di Castello, 23 11 2026 – È stata inaugurata la nuova palestra scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Patrizi-Baldelli-Cavallotti, un intervento che rappresenta uno dei più rilevanti investimenti recenti nell’edilizia scolastica del territorio. L’opera, realizzata dalla Provincia di Perugia, comprende sia il nuovo edificio destinato alle attività motorie sia un articolato programma di sistemazione delle aree esterne. Alla cerimonia hanno preso parte la dirigente scolastica Luigina Dongiovanni, la dirigente del Liceo Statale Plinio il Giovane Marta Boriosi, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il consigliere provinciale Gianluca Moscioni, la responsabile unica del procedimento Daniela Cecchini, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e Alessandro Biscarini. L’intervento è stato completato nel rispetto delle tempistiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l’obiettivo di offrire agli studenti nuovi spazi dedicati alla pratica sportiva, all’aggregazione e alle attività formative.

Investimento superiore a 3,2 milioni di euro

L’investimento complessivo per la realizzazione della struttura e per la riqualificazione delle aree esterne supera i 3,2 milioni di euro. L’intera operazione è stata sviluppata attraverso le professionalità interne del Servizio Progettazione Edilizia della Provincia di Perugia, che hanno seguito progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento delle attività tecniche. Durante l’inaugurazione, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti ha evidenziato il lavoro svolto dai tecnici dell’ente, sottolineando il valore del contributo professionale che ha consentito di portare a termine un intervento complesso e strategico per il mondo della scuola. Anche il sindaco Luca Secondi ha rimarcato l’importanza dell’opera, considerata un elemento di rafforzamento dell’offerta formativa locale e il risultato di una collaborazione tra istituzioni che ha permesso di dotare la città di una struttura moderna e multifunzionale.

Le parole delle dirigenti scolastiche

Per la dirigente scolastica Luigina Dongiovanni, la consegna della palestra rappresenta il compimento di un percorso atteso da anni dalla comunità scolastica. La struttura consentirà agli studenti di svolgere attività motorie in ambienti adeguati, favorendo contemporaneamente inclusione, socializzazione e benessere. Particolarmente significativo anche l’intervento della dirigente del Liceo Statale Plinio il Giovane Marta Boriosi, che ha ricordato il legame personale con il progetto. Boriosi ha infatti evidenziato come l’iniziativa sia nata durante la sua precedente esperienza alla guida del Patrizi e come l’inaugurazione rappresenti oggi la conclusione di un percorso seguito sotto differenti responsabilità istituzionali.

Una struttura progettata per l’attività sportiva

Il nuovo edificio si sviluppa su una superficie lorda di circa 1.086 metri quadrati e supera gli 8.400 metri cubi di volume complessivo. La palestra è stata progettata come impianto scolastico di tipo B1, senza spazi destinati al pubblico, e rientra nella classificazione CONI degli impianti di esercizio. Si tratta quindi di una struttura pensata principalmente per attività didattiche, allenamenti e percorsi di formazione sportiva. L’organizzazione degli spazi interni consente lo svolgimento di discipline regolamentate dalle federazioni sportive e garantisce la massima flessibilità di utilizzo per le esigenze delle scuole.

Il blocco palestra e la copertura in legno lamellare

Dal punto di vista architettonico, il complesso è composto da due corpi separati e collegati attraverso una soluzione progettuale che assicura elevate prestazioni sotto il profilo della sicurezza sismica. Il blocco palestra, esteso per circa 706 metri quadrati, ospita uno spazio polivalente capace di accogliere un campo regolamentare di pallacanestro e un campo centrale di pallavolo completi delle necessarie aree di rispetto. Uno degli elementi caratterizzanti del progetto è rappresentato dalla copertura, realizzata mediante una doppia orditura di travi in legno lamellare lasciate a vista. La soluzione conferisce all’ambiente una forte identità architettonica e valorizza la qualità estetica dell’intera struttura.

Spogliatoi, infermeria e servizi a supporto delle attività

Il secondo corpo edilizio, dedicato a spogliatoi e servizi, occupa una superficie di circa 380 metri quadrati. La struttura è stata realizzata in cemento armato con tamponature in laterizio e isolamento termico a cappotto. Al suo interno trovano posto gli spogliatoi conformi agli standard richiesti dalla normativa sportiva, i servizi igienici accessibili, un locale infermeria, gli spazi tecnici e un magazzino destinato alle attrezzature sportive. L’organizzazione degli ambienti consente una gestione efficiente delle attività scolastiche e garantisce comfort e funzionalità sia agli studenti sia al personale.

Efficienza energetica e sostenibilità ambientale

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intervento riguarda la sostenibilità. L’edificio è stato infatti progettato secondo gli standard NZEB (Nearly Zero Energy Building), che identificano le costruzioni a consumo energetico quasi nullo. L’involucro edilizio è stato sviluppato per assicurare elevate prestazioni di isolamento termico, mentre tutte le esigenze energetiche vengono soddisfatte senza ricorso al gas e senza impiego diretto di combustibili fossili. La climatizzazione è garantita da un sistema di riscaldamento a pavimento, integrato da un impianto di ventilazione meccanica controllata che favorisce il ricambio dell’aria e il mantenimento di adeguate condizioni ambientali durante lo svolgimento delle attività sportive. A supporto dell’intero sistema è stato installato un moderno impianto fotovoltaico destinato all’alimentazione delle pompe di calore e delle altre utenze energetiche del complesso. Le soluzioni adottate consentono il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e del principio europeo DNSH – Do No Significant Harm, che impone agli interventi finanziati con risorse europee di non arrecare danni significativi all’ambiente.

Aree esterne trasformate in spazi didattici

Il progetto non si è limitato alla costruzione della palestra. Grande attenzione è stata dedicata anche alle sistemazioni esterne, sviluppate con una funzione non soltanto infrastrutturale ma anche educativa. La nuova struttura sorge nella parte settentrionale del lotto scolastico, su un’area acquisita dalla Provincia di Perugia dalla Fondazione Agraria. L’intervento ha trasformato lo spazio disponibile creando nuove opportunità formative coerenti con l’indirizzo di studi dell’istituto. Tra le soluzioni previste figura la predisposizione di un frutteto a spalliera lungo il perimetro dell’area e la realizzazione di spazi verdi destinati a essere seguiti direttamente dagli studenti.

Il progetto del “Muro Fiorito”

Tra gli elementi più originali dell’intervento spicca il cosiddetto “Muro Fiorito”. Per delimitare l’area sportiva sono state infatti adottate tecniche di ingegneria naturalistica che hanno evitato il ricorso a tradizionali barriere di tipo industriale. Lungo la rampa di accesso è stato costruito un muro a secco rinverdibile dotato di apposite tasche per l’inserimento di essenze aromatiche. La manutenzione e la valorizzazione di questi spazi potranno essere seguite dagli stessi studenti, rafforzando il collegamento tra ambiente scolastico e attività didattica.

Mobilità sostenibile e spazi di aggregazione

L’accesso principale alla struttura avviene da Viale Bruno Buozzi, dove è stato realizzato un nuovo piazzale multifunzionale. L’area è dotata di 16 posti auto, compreso uno riservato alle persone con disabilità, oltre a spazi dedicati alla mobilità ciclabile e motociclistica. Le superfici carrabili sono state realizzate con masselli autobloccanti filtranti posati su sottofondi drenanti, una scelta che contribuisce al mantenimento dell’equilibrio idraulico del suolo. Il piazzale è stato inoltre arricchito con aiuole circolari progettate come aree di sosta e socializzazione per gli studenti. In questi spazi sarà effettuata la messa a dimora di nuove piante autoctone, con una funzione sia ambientale sia educativa.

La nuova palestra dell’Istituto Patrizi-Baldelli-Cavallotti rappresenta un intervento che unisce edilizia scolastica, sostenibilità ambientale e qualità architettonica.

Oltre a garantire spazi adeguati per l’attività sportiva, la struttura introduce nuovi ambienti destinati alla formazione e alla crescita della comunità scolastica, come riporta il comunicato della Redazione Stampa della Provincia di Perugia. L’investimento della Provincia di Perugia consegna così a Città di Castello un’infrastruttura moderna, efficiente e progettata per rispondere alle esigenze delle nuove generazioni, nel rispetto degli obiettivi ambientali e dei programmi europei collegati al PNRR.