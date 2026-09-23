Nuova guida CAI per scoprire i sentieri di Città di Castello

La guida del Comune e CAI racconta sentieri, storia e natura

📌 FLASH NEWS – Ecco la nuova guida “Cammini a Città di Castello”, creata dal Comune con CAI. In formato cartaceo, sarà disponibile all’Ufficio turistico con sentieri, dati tecnici e itinerari religiosi per appassionati e visitatori locali!

Un supporto aggiornato per escursionisti e turisti

“Cammini a Città di Castello” è la nuova guida escursionistica realizzata dal Comune insieme alla sezione tifernate del Club Alpino Italiano. La pubblicazione nasce per raccontare la rete dei sentieri locali e sostenere la crescita del turismo lento nel territorio.

Il progetto aggiorna le vecchie cartine, considerate ormai poco precise e non più adeguate alle esigenze di chi percorre i tracciati. La guida sarà disponibile per cittadini e visitatori presso l’Ufficio Turistico di corso Cavour.

Informazioni tecniche e percorsi ad anello

Il formato cartaceo è stato scelto anche per rendere la consultazione possibile nelle aree dove la connessione internet è limitata o assente. La guida è pensata per essere pratica, leggibile e facile da trasportare.

Per ciascun itinerario vengono fornite indicazioni su lunghezza, altimetria e grado di difficoltà. I percorsi ad anello consentono di esplorare le colline intorno alla città, tra paesaggi naturali, siti archeologici, monumenti, luoghi di culto, borghi e castelli.

Spazio ai cammini religiosi del territorio

Particolare attenzione è dedicata agli itinerari di carattere religioso. Tra questi figurano il Cammino Francescano, che unisce il Santuario della Verna ad Assisi, e il Cammino di Santa Veronica, da Mercatello sul Metauro a Città di Castello.

L’assessore al Turismo Letizia Guerri ha sottolineato come la guida risponda alla richiesta di un supporto aggiornato, avanzata dagli appassionati di trekking e dai visitatori interessati a vivere esperienze nella natura e nel paesaggio tifernate.

La collaborazione con il Club Alpino Italiano

L’iniziativa prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale sulla promozione di forme di viaggio sostenibili, dopo gli interventi dedicati al cicloturismo. In autunno e in inverno sono previsti ulteriori approfondimenti tematici.

Il presidente del CAI di Città di Castello, Claudio Busco, ha evidenziato l’entusiasmo della sezione per la collaborazione con il Comune. Un ringraziamento è stato rivolto ai soci coinvolti e, in particolare, a Valerio Alunno, che ha curato la rilevazione della sentieristica insieme ai conoscitori del territorio.