Nuova Commissione Pari Opportunità a Umbertide

Nuova Commissione – Si è svolta giovedì 13 febbraio, presso il Palazzo Comunale di Umbertide in Piazza Matteotti, la riunione inaugurale della Commissione Pari Opportunità. Questo organismo è stato creato con l’intento di sviluppare politiche e attività per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione sociale.

L’incontro ha visto l’elezione di Ilenia Petrini come presidente della Commissione, figura che avrà il compito di guidare le attività del gruppo. La riunione è stata presieduta dall’assessore alle Pari Opportunità, Lara Goracci, che ha portato i saluti del sindaco Luca Carizia.

L’assessore Goracci ha sottolineato l’importanza dell’insediamento della Commissione, definendolo un passo significativo per la comunità locale. Durante il suo intervento, ha affermato: “Questo organismo avrà il compito di favorire il confronto e la proposta di iniziative concrete per rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione economica, politica e sociale delle persone, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall’etnia, dall’età, dall’orientamento sessuale o da eventuali disabilità”. Ha inoltre evidenziato come l’entusiasmo e il coinvolgimento mostrati dai partecipanti siano segnali positivi per il lavoro futuro.

Durante la riunione, sono state presentate diverse idee e proposte per avviare il lavoro della Commissione e per delineare le prime iniziative da realizzare. Il personale del Comune di Umbertide ha partecipato attivamente alla seduta, registrando gli interventi e contribuendo alla discussione.

La Commissione è composta da diversi membri, tra cui la presidente Ilenia Petrini e i membri Martina Alunni, Mariantonietta Anania, Federica Bartolini, Enrica Berta, Letizia Diamanti, Marta Diarena, Pamela Diarena, Hind Fourari, Giada Mariani, Silvia Marinelli, Ivana Mastriforti, Giulia Monsignori, Maria Ludovica Morelli, Matteo Pompei, Stefania Recchia, Rosalia Sasso, Elisa Sollevanti, Letizia Vibi, Gloria Volpi e Martina Zoccolini.

L’incontro ha rappresentato l’inizio di un percorso condiviso, finalizzato alla diffusione della cultura delle pari opportunità attraverso progetti e iniziative concrete per la comunità di Umbertide. L’obiettivo è quello di costruire una rete di collaborazioni e di attivare un dialogo costante per affrontare le problematiche legate all’uguaglianza e all’inclusione.

L’azione della Commissione si prefigge di essere un punto di riferimento per la cittadinanza, promuovendo eventi e momenti di confronto che possano sensibilizzare la comunità sui temi delle pari opportunità. È previsto un impegno costante per monitorare e valutare le politiche e le azioni messe in campo, garantendo un approccio partecipato e inclusivo.

Il lavoro della Commissione si concentrerà su diversi ambiti, tra cui la promozione di iniziative culturali, educative e sociali, con l’obiettivo di dare voce a tutti i membri della comunità. Saranno attivati tavoli di lavoro per affrontare questioni specifiche, come l’accessibilità, la valorizzazione delle diversità e l’empowerment delle categorie svantaggiate.

La Commissione si impegnerà anche a collaborare con altre associazioni e istituzioni, creando sinergie utili per la realizzazione di progetti condivisi. L’intenzione è quella di costruire un percorso di crescita e sviluppo che possa coinvolgere attivamente i cittadini e le varie realtà presenti sul territorio.

In sintesi, l’insediamento della Commissione Pari Opportunità a Umbertide rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri. L’obiettivo è quello di promuovere azioni concrete che possano contribuire a rimuovere le barriere esistenti e a garantire che ogni individuo possa partecipare pienamente alla vita sociale, economica e politica.

Il prossimo incontro della Commissione è previsto nei prossimi mesi, dove saranno discusse ulteriori proposte e strategie da attuare. La Commissione si pone come un organismo dinamico, pronto ad ascoltare le istanze della comunità e a lavorare per il bene comune, favorendo un clima di collaborazione e rispetto reciproco.

In conclusione, il lavoro della Commissione Pari Opportunità avrà un impatto significativo sulla comunità di Umbertide, ponendo le basi per un futuro più equo e inclusivo. La partecipazione attiva dei cittadini sarà fondamentale per il successo delle iniziative proposte, rendendo ciascuno parte integrante di questo importante processo di cambiamento.