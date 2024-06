Nuoto che passione. XXXVII Meeting Internazionale “Italo Galluzzi”

Nuoto che passione. XXXVII edizione del Meeting Internazionale Masters “Italo Galluzzi”

Nuoto che passione. Che cosa non si fa per partecipare ad un evento a cui si tiene tanto. Ne sa qualcosa Gabriele Romani, classe 1948, 75 anni compiuti, una vita trascorsa sulle navi a solcare gli oceani, portaco-lori del Gruppo Sportivo Samp 87 di San Benedetto del Tronto che sabato scorso di notte è salito in sella al suo scooter, e dopo quasi sette ore di viaggio ha raggiunto la piscina comunale per partecipare alla XXXVII edizione del Meeting Internazionale Masters “Italo Galluzzi”, organizzato dai Nuotatori Tifernati Poli-sport.

Giusto il tempo per un caffè e poi senza esitazione ha indossato cuffia d’ordinanza ed è salito sui blocchi di partenza per disputare ben due gare, i cento rana e i cento stile libero. Al termine delle gare, un occhio al tabellone, doccia, un passaggio presso la segreteria dove si è rifocillato con un panino di porchetta e dolci, poi, dopo alcune battute con gli organizzatori della manifestazione, a dir poco meravigliati da tanta passione ed entusiasmo, è salito di nuovo in sella allo scooter per far ritorno a San Benedetto del Tronto.

“Di fronte a tanta passione – hanno precisato il Responsabile dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti e Francesco Serafini tra gli organizzativi dell’evento – anche l’ottimo risultato tecnico sportivo della manife-stazione passa in secondo piano. Le storie di grande umanità dei quattro moschettieri romagnoli della staf-fetta dei record ed ora questa incredibile testimonianza d’affetto verso la nostra manifestazione, lo sport e il nuoto di questo straordinario nuotatore marchigiano, rendo giusto il senso e la vera essenza di vita vera che da sempre caratterizza il meeting.

I record e i risultati contano è ovvio ma queste storie bellissime faranno parte del nostro palmares e dei ricordi più belli”, hanno concluso Serafini e Cerrotti quasi commossi di fronte all’impresa dell’arzillo rappresentante del Gruppo Sportivo Samp 87 di San Benedetto del Tronto: “il nuoto è bello anche per questo”.

Al termine delle due giornate di gare, che hanno registrato iscrizioni record e la presenza di 70 società dal Centro e Nord Italia, i Nuotatori Tifernati Polisport, sono giunti in “vasca” secondi, come d’abitudine e si sono tolti dalla classifica generale in favore delle squadre ospiti pertanto al terzo posto e secondo posto si sono classificate due squadre di Roma, il Parco Kolbe e il Villa York Sporting Club men-tre al primo posto e dunque vincitori della trentasettesima edizione del Meeting di Nuoto Master Galluzzi gli amici del Centro Nuoto Bastia. “Lo sport, il nuoto in questo caso è anche cultura, turismo e tanto cuore”, hanno precisato il sindaco di Città di Castello, l’assessore allo Sport, ed il Presidente di Polisport, Stefano Nardoni, che si sono congratulati con gli organizzatori ad ogni livello della manifestazione e di tutti coloro “che hanno partecipato dimostrando affetto e vicinanza alla nostra città.”