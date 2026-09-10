Nozze speciali, il padre diacono celebra il sì di suo figlio

Il padre celebra le nozze, la madre della sposa cuce l’abito

📌 FLASH NEWS – Nozze speciali in Valnerina per Chiara Valenti e Nicola Meozzi. A celebrare il matrimonio è Giuseppe Meozzi, diacono e padre dello sposo. L’abito di Chiara è cucito dalla madre Giuseppina Caselli, una maestra di stile e moda.

Un matrimonio nel quale i legami familiari hanno assunto un ruolo particolare, entrando direttamente nella celebrazione e persino nella realizzazione dell’abito della sposa. Chiara Valenti, tifernate, e Nicola Meozzi, originario di Citerna, hanno pronunciato il loro sì nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Sant’Anatolia di Narco, in Valnerina, circondati dalle rispettive famiglie e dagli amici.

A rendere singolare la cerimonia è stata soprattutto la presenza di Giuseppe Meozzi, diacono e padre dello sposo, chiamato a celebrare il matrimonio del figlio. Al suo fianco, durante la funzione, c’era il diacono Giorgio Fiorucci.

Il padre di Nicola Meozzi celebra il matrimonio

Per Giuseppe Meozzi la celebrazione ha unito due dimensioni diverse e profondamente legate: quella del diacono e quella del padre. È stato infatti lui ad accompagnare attraverso il rito nuziale Nicola Meozzi e Chiara Valenti nel momento in cui hanno dato inizio alla loro nuova famiglia.

Una circostanza particolare per gli sposi e per tutti coloro che hanno partecipato alla funzione nella chiesa di Sant’Anatolia di Narco. Il padre dello sposo ha pronunciato le parole della celebrazione e impartito la benedizione, vivendo così in prima persona uno dei passaggi più importanti della vita del figlio.

La presenza del diacono Giorgio Fiorucci ha accompagnato Giuseppe Meozzi durante la funzione, contribuendo allo svolgimento di una cerimonia caratterizzata da una forte partecipazione delle persone più vicine alla coppia.

L’abito di Chiara realizzato dalla madre

Il coinvolgimento delle famiglie non si è fermato alla celebrazione. Anche l’abito indossato da Chiara Valenti portava una firma strettamente familiare. A realizzarlo è stata infatti la madre della sposa, Giuseppina Caselli, indicata come maestra di stile e della moda.

L’abito è stato quindi il risultato di un lavoro nel quale capacità sartoriale e rapporto tra madre e figlia si sono incontrati. Giuseppina Caselli ha curato personalmente la creazione destinata alla figlia, trasformando il vestito nuziale in uno degli elementi più significativi della giornata.

Chiara Valenti ha così raggiunto l’altare indossando un capo confezionato dalla madre, portando con sé anche il tempo e la cura impiegati nella sua realizzazione.

Amici e familiari protagonisti anche nella musica

Un’impronta personale ha caratterizzato anche l’accompagnamento musicale della funzione. I canti sono stati affidati ad amici, familiari e testimoni degli sposi, con la partecipazione di alcuni componenti della Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini”, corale del Duomo di Città di Castello.

Con loro era presente anche il direttore Alessandro Bianconi. La musica ha così coinvolto direttamente persone legate a Chiara Valenti e Nicola Meozzi, inserendosi nella stessa impostazione che ha caratterizzato l’intera cerimonia.

Non soltanto invitati, dunque, ma familiari e amici chiamati a partecipare attivamente ai diversi momenti del matrimonio, dalla celebrazione religiosa all’accompagnamento musicale.

Un matrimonio costruito attorno alle due famiglie

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Sant’Anatolia di Narco ha fatto da cornice a una giornata nella quale le due famiglie hanno avuto un ruolo centrale. Da una parte Giuseppe Meozzi, padre di Nicola e diacono celebrante; dall’altra Giuseppina Caselli, madre di Chiara e artefice dell’abito indossato dalla figlia.

Due contributi differenti che si sono incontrati nello stesso giorno: il padre dello sposo davanti alla coppia durante il rito e la madre della sposa presente simbolicamente anche attraverso il vestito realizzato per Chiara.

Attorno a loro amici, testimoni, familiari e componenti della Schola Cantorum “Anton Maria Abbatini” hanno accompagnato Chiara Valenti e Nicola Meozzi nel loro nuovo inizio, rendendo la celebrazione un momento condiviso nel quale i rapporti familiari sono diventati parte integrante delle nozze.