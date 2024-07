Notte Fucsia illumina Città di Castello con spettacoli e musica

La Notte Fucsia sta per illuminare Città di Castello. Questo evento, previsto per sabato 6 luglio, trasformerà il centro storico in un palcoscenico vivace di musica, spettacoli dal vivo, giochi di luce e intrattenimento per tutte le età, a partire dalle ore 18.30.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e Aurora Eventi. Il programma della serata prevede una serie di eventi che coinvolgeranno tutte le piazze e i corsi principali della città. I visitatori avranno l’opportunità di fare shopping sotto le stelle nei negozi del centro storico, che rimarranno aperti per l’occasione nella prima giornata dei saldi estivi.

La serata offrirà un’ampia gamma di attività, tra cui esibizioni, dj set, animazione per i bambini con artisti di strada e gonfiabili, mercatini e ricette ispirate alla serata. Queste ultime potranno essere gustate nei ristoranti e nei bar, oltre al cibo di strada.

Il colore fucsia sarà il protagonista delle vetrine delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. In ogni piazza, a tutte le ore, ci saranno giochi, rappresentazioni e spettacoli funambolici. Non mancheranno punti fotografici e spazi dedicati alla sensibilizzazione su temi di interesse sociale, a partire dall’attività del Centro Antiviolenza Medusa.

Durante la serata, alle ore 21.00, in piazza Fanti sarà presentato il progetto dello Sportello Violenza di Genere ed Educazione all’Affettività. Questo progetto sarà sviluppato dal Comune in collaborazione con gli istituti secondari di secondo grado nell’anno scolastico 2024-2025.

In piazza Matteotti ci sarà anche un corner delle associazioni onlus del territorio. Il programma della Notte Fucsia prenderà il via alle ore 18.30 con l’aperitivo e la cena nei bar e nei ristoranti del centro storico, attorno ai quali ruoteranno stand dello street food dove mangiare e bere.

Dalle ore 19.00 sarà possibile scoprire l’arte di dipingere su strada di Eroas 127 in corso Cavour, la mostra fotografica e i giochi di una volta di Giocherellando in piazza Gabriotti, l’esposizione di moto e abiti vintage 80/90 by Ferro E Motus in piazza Fanti, dove il dj-set anni 80-90 con Roberto Ugolini farà ballare tutti.

Per i bambini sarà possibile giocare sui gonfiabili di fronte ai giardini del Cassero, mentre in piazza Matteotti ci saranno i clown di Hakuna Matata e l’Associazione Ludica Clan del Carro, che porterà il pubblico nel mondo dei giochi di ruolo e del collezionismo con la Compagnia dell’Aquila, Francesco Palmitesta e Makkuro designer.

In piazza Raffaello Sanzio aprirà alle ore 19.30 il punto fotografia con la distribuzione gadget a tema e dalle ore 20.30 sarà possibile scoprire l’offerta degli hobbisti nel mercatino lungo corso Vittorio Emanuele, ma anche le creazioni del pittore di strada Brando.

Dalle ore 21.00 sarà in scena in piazza Matteotti anche l’Associazione Peter Pan con la propria proposta di giochi di ruolo, mentre lungo corso Vittorio Emanuele si ballerà la musica dance 70-80-90 con Dj Alex e si potrà cantare con il karaoke di Gioele Benedetti.

Sempre alle ore 21.00, la cover band degli 883 Grazie mille suonerà in piazza Fanti e in piazza Gabriotti sarà protagonista Arianna Barlini (terza classificata al campionato mondiale di face painting e body painting), che si esibirà accompagnata dalle animatrici dell’Isola della Fantasia.

Ancora alle ore 21.00 il Tea Set Acoustic Duo animerà via Mario Angeloni e la Palestra Clinique sarà in scena in piazza Matteotti con uno spettacolo acrobatico, proprio davanti al corner di Max Radio Classic e Max Radio Energy in diretta, Le Cirque Blue proporrà arte circense, funambolismo, magia e giocoleria partendo da piazza Matteotti e in piazza Garibaldi ci sarà musica live.

Dalle ore 21.15 in corso Vittorio Emanuele si esibiranno i No_Zone_Klan e i Breakers. In corso Cavour sarà protagonista la danza con un live show. Alle ore 21.40, direttamente da Sanremo Rock e Roma Music Festival suoneranno in piazza Matteotti i Frammenti e alla stessa ora in piazza Gabriotti partiranno i balli latino-americani del Baccarà Club.

Alle ore 22.00 la contagiosa allegria di Bimbobell e del ventriloquo tifernate Andrea Radicchi Show si impossesserà di piazza Gabriotti insieme al famoso Bumblebee. Dalle ore 22.20 grande spettacolo in piazza Matteotti con il Laser Show da Budapest e il concerto live di musica elettronica Siux Sound Arpa. A seguire Dj set con The Guitarbox Groove e la partecipazione esclusiva del robot Goldrake con le animatrici di Baby Circus.

Per tutta la serata, lungo il percorso della manifestazione ci saranno spettacoli itineranti con la Funkuantobasta, band Gubbio, e la parata di Barbie e Ken.

Per consentire lo svolgimento della Notte Fucsia, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 15.00 alle ore 24.00 vieterà transito e di sosta veicolari (compresi gli autorizzati, con eccezione per i mezzi in urgenza ed emergenza) in piazza A. Costa; piazza Matteotti; piazza Fanti; piazza Gabriotti; corso V. Emanuele; corso Cavour. Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 la sosta sarà vietata (compresi gli autorizzati, con eccezione per i mezzi in urgenza ed emergenza) anche in piazza R. Sanzio, piazza A. Costa, via M. Angeloni, nel primo tratto, dall’ intersezione con via degli Albizzini. Il transito veicolare (compresi gli autorizzati, con eccezione per i mezzi in urgenza ed emergenza) sarà vietato dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in via S. Antonio; via Mazzini; via degli Albizzini; via M. Angeloni, nel primo tratto dall’intersezione con via degli Albizzini; via del Popolo.