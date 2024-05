Normative sulla Propaganda Elettorale per le Elezioni Europee del 2024 a Città di Castello

Il Comune di Città di Castello ha diramato le disposizioni in merito alla propaganda elettorale per le imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, in conformità alla normativa vigente. Il provvedimento, firmato dal dirigente dei Servizi Demografici e della Polizia Locale, dettaglia le procedure per la conduzione dei comizi nel centro storico e gli obblighi da parte dei gruppi politici coinvolti.

Prima di tutto, viene specificato che i gruppi politici interessati devono notificare al commissariato di Pubblica Sicurezza e al Comune, in particolare alla Polizia Locale, l’intenzione di tenere eventi pubblici almeno 24 ore prima e non prima di cinque giorni prima della data prevista. Questo preavviso è necessario per evitare sovrapposizioni nei luoghi e negli orari degli incontri.

L’utilizzo delle piazze principali per la chiusura della campagna elettorale, prevista per il 7 giugno, richiede un accordo tra tutti i gruppi politici interessati, da stabilirsi attraverso una richiesta formale. In caso di conflitto di prenotazioni per lo stesso luogo e orario, verrà convocato un incontro il 5 giugno per risolvere la questione.

Le richieste di occupazione del suolo pubblico per l’installazione di gazebo e tavoli devono essere presentate direttamente alla Polizia Locale entro tempi specifici, con particolare attenzione alle date di sabato e domenica.

È vietata la distribuzione di volantini e qualsiasi forma di propaganda luminosa o mobile nei 30 giorni precedenti alla votazione, a partire dal 10 maggio. Tuttavia, sono permessi incontri elettorali senza obbligo di preavviso al questore.

Per ulteriori dettagli sulle norme e le disposizioni complete, si rimanda al link sul portale web istituzionale del Comune di Città di Castello.