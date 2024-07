Nomine Fondazione Franchetti: Interrogazione Consigliere

Nomine Fondazione Hallgarten-Franchetti: Interrogazione del Consigliere Comunale

Il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) ha presentato un’interrogazione riguardante le nomine alla Fondazione Hallgarten – Franchetti. La questione riguarda la Delibera della Giunta Comunale n. 195 del 3 luglio 2024, con la quale il Sindaco ha nominato i due rappresentanti del Comune all’interno della Fondazione.

Marchesani ha sottolineato che non è in discussione la qualificazione dei due nominati, che rispondono pienamente alle esigenze culturali necessarie. Tuttavia, ha sollevato preoccupazioni sulla procedura di nomina, descritta come complessa e sostanzialmente inutile, che non tutela la credibilità e la dignità dei soggetti partecipanti.

Ha inoltre evidenziato come il Sindaco possa nominare anche al di fuori delle disponibilità manifestate, una pratica che non avviene in altri Enti, come ad esempio la Regione Umbria, dove il Presidente della Giunta regionale deve scegliere esclusivamente all’interno delle disponibilità pervenute.

Nel caso della Fondazione Hallgarten Franchetti, le candidature pervenute non sono state prese in considerazione e sostituite con altri due nominativi che non avevano risposto all’avviso. Questo ha determinato una evidente esposizione negativa di coloro che si erano resi disponibili.

Per queste ragioni, Marchesani interroga il sindaco e la giunta sulla necessità di modificare la procedura di indirizzi per le nomine. Propone di eliminare la proposta da parte di soggetti terzi e dei Gruppi consiliari o, in alternativa, di rendere cogente per il Sindaco la scelta all’interno delle candidature pervenute, fatte salve le ipotesi di numeri che non coprano i soggetti da nominare.

Infine, il consigliere comunale sottolinea la necessità di non rendere pubblici i nominativi pervenuti, in particolare quelli non selezionati, per salvaguardarne la reputazione e la dignità. Questa vicenda rende necessario un cambiamento nella procedura di nomina negli enti in cui il Comune è chiamato a designare propri rappresentanti in Enti, partecipate o Fondazioni.