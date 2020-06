Il Comune di Umbertide comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2020 – 2021 al servizi educativi comunali per la prima infanzia Nido e Centro Bambini “Il Ranocchio”. Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione dal sito istituzionale del Comune di Umbertide, compilare il modello di richiesta in ogni sua parte e, unitamente ed una copia del documento di riconoscimento del firmatario, inviare la richiesta, esclusivamente in formato PDF, al seguente indirizzo mail: comune.umbertide@ postacert.umbria.it