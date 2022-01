“Nessun taglio per la guardia medica di Pietralunga”, l’annuncio di Puletti (Lega)

“Nessun taglio per la guardia medica di Pietralunga”: lo afferma il consigliere regionale Manuela Puletti (Lega Umbria) che annuncia la presentazione di un’interrogazione sull’argomento e riferisce di una interlocuzione con l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, allo scopo di rassicurare i cittadini del comune altotiberino.

“Il Piano socio sanitario – spiega Puletti – come detto a più riprese dall’assessore Coletto punta a recuperare gli squilibri economici e finanziari delle precedenti amministrazioni, rendendo l’offerta socio-sanitaria equa in tutti i territori regionali. Finalmente i cittadini umbri avranno una sanità vicina al loro domicilio e alle reali esigenze, grazie alle Case della comunità, agli ospedali di comunità e alla Centrale operativa territoriale (Cot), che garantirà percorsi chiari e appropriati per i pazienti. Verranno attivati gli infermieri di famiglia e di comunità, che prendono in carico i pazienti orientandoli e facilitandone i percorsi. Comprendo bene le preoccupazioni dei cittadini che si stanno mobilitando per una raccolta firme in difesa del presidio, ma la Guardia medica di Pietralunga, come detto, non subirà alcun taglio o depotenziamento. Il loro appello non è caduto nel vuoto, stiamo lavorando per una sanità alla portata di tutti, che mette il paziente al centro e non dimentica le zone rurali e periferiche della regione. Quello che non accettiamo, invece, sono le strumentalizzazioni politiche sulla tenuta sanitaria regionale, create ad arte da chi intende solo destabilizzare l’ambiente e spaventare la popolazione. Sono polemiche che non fanno bene a nessuno soprattutto in un momento come questo, dove le persone hanno bisogno di certezze e fatti concreti”