Nella Frontini festeggia 100 anni con la sua famiglia

27 Novembre 2025 sociale, Ultime notizie 0
Nella Frontini festeggia 100 anni con la sua famiglia

Una comunità celebra la centenaria simbolo di tradizione

Nella Frontini, nata il 27 novembre 1925, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto di una famiglia che conta 23 componenti tra figli, nipoti, pronipoti e un trisnipote. La cerimonia si è svolta a Volterrano di Città di Castello, dove la centenaria vive da decenni e continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale.

La festa, segnata da un clima di emozione e gratitudine, ha visto la consegna di una targa ufficiale da parte del sindaco Luca Secondi, che ha voluto sottolineare il valore di una vita spesa tra lavoro, famiglia e dedizione alla comunità. “Un esempio per le giovani generazioni”, ha dichiarato il primo cittadino, rimarcando come la storia di Nella sia testimonianza concreta di resilienza e laboriosità.

Nella, rimasta orfana di padre a soli 14 anni, ha iniziato a lavorare nei campi e ad accudire il bestiame fin da bambina. Nel 1949 ha sposato Domenico, con cui ha avuto 5 figli. Vedova da 18 anni, ha sempre mantenuto saldo il legame con la famiglia e con le tradizioni del territorio. Oggi, nonostante l’età, continua a occuparsi degli animali da cortile e a trascorrere le giornate tra casa e passeggiate nel borgo.

La sua storia si intreccia con quella di una comunità che la riconosce come simbolo di bontà, laboriosità e memoria collettiva. Attualmente, a Città di Castello, si contano 19 ultracentenari, di cui 17 donne e 2 uomini, confermando un primato di longevità che arricchisce il tessuto sociale della città.

I nostri video

Cyberstalking a Bologna, arrestata donna recidiva
Rassegna Stampa del 28 novembre 2025
Rassegna Stampa del 28 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 27 novembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 27 novembre 2025
Pronto soccorso Perugia eccellenza nazionale secondo Agenas
Suicidio assistito Regione Umbria dichiara ammissibile la legge popolare
Giovanni Alongi premiato con Business Elite Award 2025_ Video premiazione
XXIV Mostra internazionale di arte presepiale a Città di Castello
Intelligenza artificiale e imprese confronto Nemetria, esperti analizzano impatti e sfide
ANCE Perugia, allarme su economia umbra e post PNRR
Istituti d’Eccellenza del sistema moda Inaugurato nuovo laboratorio confezioni dell’IIS “Cassata Gat
Sequestri per 387mila euro in inchiesta su bancarotta fraudolenta
Anci Umbria e Uisp Umbria insieme per promuovere comunità più attive e inclusive
Maxi blitz a Bari contro clan Strisciuglio: 12 arresti
Il siciliano Giovanni Alongi primo angiologo in Europa a ricevere il “Business Elite Award” under 40
Scacco al clan Strisciuglio a Bari I Carabinieri eseguono misure cautelari
Fermato il presunto il responsabile della morte di Marco Veronese
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*