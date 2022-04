Nel fine settimana Only Wine Festival con il Mercatino regionale francese per la prima volta in Umbria

Nell’ambito dell’edizione 2022 di Only Wine Festival, Città di Castello ospiterà per la prima volta in Umbria il Mercatino regionale francese, una vetrina sui prodotti enogastronomici d’oltralpe che si terrà nel centro storico, in piazza Matteotti, da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio.

Ufficio stampa Comune di Città di Castello

Baguette e croissant appena sfornati, biscotti, cioccolato, dolci, formaggi e vini provenienti da tutte le regioni della Francia, accanto a spezie e frutta secca dei Caraibi francesi, saranno i protagonisti dell’evento insieme a prodotti artigianali come stoffe, tovaglie, saponi e profumi della Provenza