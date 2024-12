Natale tra Umbria e Toscana: al via la IX edizione

Natale tra Umbria – La IX edizione dell’evento “Natale tra Umbria e Toscana”, intitolata Verso il Giubileo del 2025 – Pellegrini di Speranza, è stata presentata oggi, 10 dicembre, presso il Salone Gotico del Museo Diocesano di Città di Castello. La rassegna, che abbraccia 13 comuni di Umbria e Toscana, coinvolge le diocesi di Città di Castello e Gubbio, con un ricco programma di appuntamenti culturali, religiosi e artistici previsti tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo della Diocesi tifernate, ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza del tema giubilare della speranza. “Essere pellegrini di speranza – ha detto – significa riconoscere il bisogno di un cammino comune verso il bene, un messaggio essenziale per le nostre comunità e per il mondo intero. La rassegna rappresenta un’occasione per riscoprire motivi di speranza attraverso la cultura e la spiritualità.”

Collaborazione interregionale e valorizzazione del patrimonio

L’iniziativa rinnova la sinergia tra i comuni dell’Alto Tevere Umbro (Città di Castello, Citerna, Montone, Monte Santa Maria Tiberina, San Giustino, Pietralunga, Umbertide, Lisciano Niccone) e quelli toscani di Anghiari, Monterchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. In programma concerti, conferenze, letture, mostre e presepi viventi in luoghi di grande valore storico e artistico.

Catia Cecchetti, ideatrice dell’evento, ha spiegato l’obiettivo principale: “Valorizzare il patrimonio culturale ecclesiastico del territorio, creando un’offerta per turisti e residenti che sia allo stesso tempo educativa e inclusiva. Per due mesi, la nostra regione sarà il fulcro di attività culturali aperte a tutti.”

Il programma di Umbertide: concerti tra tradizione e innovazione

Particolare attenzione è stata riservata agli appuntamenti di Umbertide, con due concerti diretti dal maestro Gianfranco Contadini. Il 14 dicembre, alle ore 21:00, presso la Chiesa di Cristo Risorto, si terrà il Concerto di Natale intitolato Melodie di Speranza, eseguito dall’orchestra sinfonica I Concertisti, composta da 50 giovani musicisti, e dalla Kinder Orchestra, un ensemble di 22 bambini tra i 6 e i 12 anni. Il programma include la Sinfonia n. 2 di Beethoven e la Romanza per violino e orchestra del medesimo compositore.

Il secondo appuntamento, il 3 gennaio 2025, è previsto nella Chiesa di San Francesco a Preggio, dove, alle ore 18:00, si esibirà la stessa orchestra in un Concerto di Capodanno caratterizzato dai temi di Strauss e dalle arie di Rossini e Donizetti. Il maestro Contadini ha descritto il concerto come “un momento giocoso e coinvolgente, dove anche il pubblico sarà parte attiva.”

I commenti istituzionali

Il consigliere comunale di Umbertide, Giulia Medici, ha elogiato l’iniziativa come “un simbolo di coesione e fratellanza, valori fondamentali per l’azione amministrativa.” Ha inoltre invitato i cittadini a partecipare per riscoprire e valorizzare i territori.

Dello stesso avviso il vicesindaco con delega alla cultura, Annalisa Mierla, che ha rimarcato il potere della cultura nel rafforzare i legami tra comunità: “Eventi come questo uniscono bellezza e riflessione, offrendo a tutti la possibilità di vivere momenti di profonda spiritualità e di godere del nostro ricco patrimonio artistico.”

Un Natale di speranza e condivisione

Con il tema della speranza al centro, questa edizione promette di essere un momento significativo per le comunità locali e i visitatori. Gli appuntamenti, ospitati in luoghi di grande pregio spirituale e artistico, mirano a creare un’atmosfera di condivisione e rinascita in linea con lo spirito natalizio e le prospettive del Giubileo 2025.