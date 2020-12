Natale in piena sicurezza a Umbertide, mostra di arte presepiale a cielo aperto

Una via tutta dedicata all’arte presepiale vista con gli occhi di ventuno artisti umbertidesi di nascita o di adozione. Tutto questo è “Presepe d’autore”, una vera e propria esposizione a cielo aperto lungo tutta via Garibaldi che potrà essere vista per tutto il periodo del Natale, fino a giovedì 7 gennaio. L’iniziativa è promossa dal Comune di Umbertide unitamente ai commercianti di via Garibaldi ed è realizzata con il contributo di Confcommercio Umbertide e di Alunni Impianti.