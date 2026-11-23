A Città di Castello oltre un mese di eventi e spettacoli

📌 FLASH NEWS – Presentato il programma di Natale in città a Città di Castello: dal 28 novembre al 6 gennaio il centro storico sarà animato da luminarie, videomapping, pista sul ghiaccio, Casa di Babbo Natale, concerti, teatro, mostre e iniziative diffuse nelle frazioni

Città di Castello, 23 11 2026 – Città di Castello si prepara a vivere un lungo periodo di celebrazioni natalizie con un programma che accompagnerà cittadini e visitatori dal 28 novembre al 6 gennaio. Il cartellone delle iniziative è stato presentato dall’amministrazione comunale insieme ai rappresentanti del Consorzio Pro-Centro e prevede eventi culturali, spettacoli, appuntamenti musicali e attività dedicate alle famiglie. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il centro storico e i luoghi della cultura attraverso una proposta diffusa che coinvolgerà anche quartieri e frazioni. Le festività saranno caratterizzate da un allestimento scenografico basato su luci decorative, installazioni artistiche, proiezioni e aree verdi tematizzate, pensate per creare un’atmosfera accogliente lungo le principali vie della città.

Tra gli elementi centrali della manifestazione, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello – ci saranno le nuove illuminazioni che interesseranno il cuore urbano e alcune aree limitrofe, comprese via Marconi e il rione San Giacomo. Il percorso natalizio sarà arricchito da proiezioni e installazioni luminose in grado di accompagnare residenti e turisti nella scoperta degli eventi programmati. Una delle principali attrazioni sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio in largo Gildoni, che resterà attiva per tutto il periodo delle festività. In piazza Gabriotti verrà invece proposto lo spettacolo di videomapping “Emozioni di Luce al Centro”, con immagini proiettate sulla facciata del Palazzo comunale dal tramonto in avanti. Sempre nel centro storico troverà spazio la Casa di Babbo Natale, aperta durante i fine settimana lungo corso Vittorio Emanuele, mentre numerosi laboratori e attività pensate per bambini e famiglie offriranno occasioni di incontro durante la pausa scolastica.

Il programma manterrà molte delle iniziative che negli anni sono diventate punti di riferimento delle festività cittadine. Tra queste figura la XXV Mostra Internazionale di Arte Presepiale, ospitata nella cripta della Cattedrale dal 28 novembre al 10 gennaio. Confermati anche alcuni eventi particolarmente attesi dalla comunità locale. Il giorno di Natale tornerà la tradizionale discesa dei Babbi Natale in canoa sul Tevere. Il 31 dicembre piazza Matteotti ospiterà la festa di Capodanno con l’Alternativa, mentre il 6 gennaio sarà la volta della storica Befana dei Pompieri. Una particolarità del videomapping riguarderà inoltre il ricordo degli 80 anni dal primo riconoscimento del diritto di voto alle donne, con immagini dedicate a quella significativa pagina di storia civile che interessò anche Città di Castello nel 1946.

Un ruolo centrale nel cartellone sarà riservato al Teatro comunale degli Illuminati, che celebra i 360 anni dalla fondazione. Per l’occasione sono stati organizzati eventi speciali che affiancheranno la normale programmazione culturale. Tra gli appuntamenti annunciati figurano l’operetta “Al Cavallino Bianco”, proposta il 29 novembre grazie alla collaborazione tra Compagnia Italiana Operette, Consorzio Castello Danza e Scuola comunale di musica Puccini. A seguire arriveranno il concerto di Giovanni Costello e lo spettacolo fuori abbonamento della stagione del Teatro Stabile dell’Umbria con Alessandra Chieli. Le celebrazioni dedicate allo storico teatro culmineranno il 27 dicembre con una giornata speciale aperta alla cittadinanza. Sono previste visite guidate gratuite, momenti di spettacolo e reading realizzati insieme alle compagnie teatrali del territorio.

Accanto alle iniziative teatrali, il calendario riserva ampio spazio alla musica. Numerosi concerti animeranno infatti il mese di dicembre coinvolgendo associazioni, scuole e realtà culturali cittadine. Tra gli appuntamenti in programma figurano il saggio della Scuola comunale di musica G. Puccini dedicato all’Unicef, il Concerto di Natale della Filarmonica Puccini e una serie di eventi previsti il 20 dicembre con il Coro polifonico VoceVersa, la stessa scuola di musica e l’associazione Città di Castello Jazz & Blues. Il cartellone comprenderà anche il tributo a Frank Sinatra, la tradizionale sfilata musicale denominata “Le vie della musica”, il concerto natalizio della Scuola Puccini e l’esibizione della Bino Blues Band in occasione dell’evento “Blues sotto l’albero”.

L’offerta culturale non si limiterà al teatro e alla musica. Durante le festività saranno promosse attività e percorsi di visita ai beni culturali cittadini in collaborazione con Poliedro Cultura. Gli appuntamenti interesseranno diversi luoghi simbolo, dal chiostro di San Domenico allo studio Meroni-Pillitu. In programma anche iniziative presso la Pinacoteca comunale, letture e incontri alla Biblioteca Carducci, oltre ad attività organizzate a Villa Capelletti grazie alla collaborazione con Archeologia Arborea, Malakos e altre realtà del territorio.

Nel corso della presentazione è stato evidenziato il lavoro svolto in sinergia tra amministrazione comunale, operatori economici e associazioni cittadine. Il Consorzio Pro-Centro ha sottolineato come la collaborazione sviluppata negli ultimi anni abbia contribuito a rafforzare l’attrattività del centro storico durante il periodo natalizio. Tra gli appuntamenti promossi per valorizzare il commercio e la frequentazione delle vie cittadine rientra anche lo Street Food Mediterraneo, previsto dal 5 all’8 dicembre in piazza Matteotti con momenti di animazione itinerante tra musica, canti e balli tradizionali.

La giornata inaugurale del 28 novembre concentrerà alcuni dei momenti più significativi del programma: l’apertura della pista di pattinaggio, l’avvio delle proiezioni luminose, l’accensione delle luminarie, la sfilata della banda e delle majorette di Lama e l’apertura ufficiale della Casa di Babbo Natale.

La manifestazione non si limiterà al centro della città. Una parte importante del calendario interesserà infatti le frazioni e diversi quartieri del territorio comunale.

A Trestina sono previsti “Natale in piazza Garinei”, la Tombola di Natale e l’appuntamento con la Befana. Cerbara ospiterà invece l’iniziativa “Segui la Stella”, promossa dalla Pro loco e dalle associazioni locali. Anche alcune zone del capoluogo prenderanno parte al programma. Alla Madonna del Latte si svolgerà l’evento “Accendiamo il Natale”, mentre a Riosecco il periodo festivo si concluderà con una manifestazione dedicata all’arrivo della Befana.

Il cartellone 2026-2027 di “Natale in città” punta a trasformare Città di Castello in un grande spazio di incontro. Per oltre un mese il centro storico, i luoghi della cultura, i quartieri e le frazioni saranno coinvolti in una programmazione articolata che unisce tradizione, musica, spettacolo e valorizzazione del patrimonio locale.