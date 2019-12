Natale al villaggio tirolese, ad Arezzo feste natalizie con baita, Babbo Natale e Lego

Trascorri il Tuo Natale al Villaggio Tirolese. Dal 19 al 26 dicembre i mercatini di Natale e la grande baita Ti aspettano per festività natalizie uniche. Sarà infatti un vero e proprio rush finale quello che si appresta a vivere il Villaggio Tirolese di Arezzo. Perché da giovedì 19 dicembre alle ore 14il Mercatino di Natale più famoso del centro Italia vedrà un ciclo di aperture no stop fino al 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Durante il weekend Piazza Grande, culla delle 34 casine di legno ormai conosciute in tutto lo stivale, accoglierà migliaia di turisti con il consueto orario di apertura, dalle 10 alle 18, eccezion fatta per la grande Baita Tirolese che rimarrà operativa fino alle 23 della sera. Nella settimana del Natale, invece, ci saranno piccole variazioni, con le porte del villaggio che lunedì 23 rimarranno aperte dalle 10 alle 21 e chiuderanno un po’ prima per la vigilia, alle ore 17. Il giorno di Natale i mercatini regaleranno momenti di magia solo il pomeriggio, dalle 15 alle 21 mentre torneranno operativi tutta la giornata per Santo Stefano, il 26, dalle 10 alle 21.

Il Villaggio Tirolese, organizzato grazie alla regia di Confcommercio, la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour, il contributo di Banca Valdichiana, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il patrocinio del Comune di Arezzo, proporrà come sempre una vasta scelta di oggettistica legata al Natale e alla tradizione nordeuropea, accompagnata dai sapori inconfondibili del Tirolo. Quello che si presenta ai turisti in piazza Grande è uno scenario da sogno, merito anche delle strepitose Big Light (accese dalle ore 17) che trasformano con fasci di luce palazzi, torri e monumenti in nuove opere d’arte. Il 25 dicembre, è risaputo, Santa Claus avrà un gran da fare: è per questo che la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita avrà nuovi orari: nel weekend del 21 e 22 dicembre è confermato il canonico appuntamento dalle 10 alle 18, e lo stesso vale per lunedì 23. Per la vigilia di Natale, invece, l’orario sarà dalle 10 alle 16, giusto il tempo per salutare gli ultimi bimbi e partire con la slitta tra i cieli di Arezzo per esaudire i desideri e le richieste pervenute in questo lungo periodo di festa.

Per gli amanti delle Lego, invece, ci sono buone notizie: ilChristmas Brick Art, infatti, rimarrà aperto anche il 26 , 27, 28 e 29 dicembre dalle 10 alle 18, dando un ulteriore valore aggiunto all’offerta del Christmas Village del Prato, centro del divertimento di Arezzo Città del Natale. Saranno tantissime le attrazioni che regaleranno un sorriso a grandi e piccini nel villaggio Lego, tra cui le auto radiocomandante, il laboratorio delle costruzioni, il trucca bimbi, il Minifib Lab e il gioco dell’oca.

Natale e Santo Stefano si potranno trascorrere anche in Baita, con la grande baita del gusto al centro del mattonato: primi piatti, specialità tipiche, wurstel, polenta e canederli per un Natale da ricordare nella calda atmosfera delle festività aretine. E poi le migliori birre, il vin brulè, il sidro di mele e i dolci tipici del Tirolo: sacher, strudel, kaiserschmann.

I Mercatini di Natale saranno ancora una volta il volano per far conoscere la città di Arezzo e Confcommercio per l’occasione mette a disposizione le sue guide per il pacchetto“Arezzo e la magia del Natale”, un tour guidato della durata variabile di 1 o 3 orecon una guida abilitata che accompagnerà gruppi e famiglie alla scoperta della città di Petrarca e Vasari.. Per prenotare questa esperienza è necessario contattare Rita Di Felice(3315025517) e Laura Bonechi(338 2419829).