Alberi, presepi, spettacoli e Capodanno in piazza Matteotti
📌 FLASH NEWS – Umbertide accende il Natale sabato 28 novembre con il grande albero di piazza Matteotti e le luminarie. Fino al 6 gennaio presepi, spettacoli, Casa di Babbo Natale, iniziative nelle frazioni e Capodanno con la musica dei Nevrotica.
L’accensione del grande albero di piazza Matteotti, le luminarie nelle strade, l’inaugurazione della nuova piazza Michelangelo e una giornata dedicata alle attività commerciali daranno ufficialmente il via al Natale a Umbertide 2026-2027.
Il programma, che prenderà il via sabato 28 novembre e proseguirà fino al 6 gennaio 2027, è stato presentato mercoledì 25 novembre nella Sala Tevere del Palazzo comunale.
Alla conferenza stampa hanno partecipato la vicesindaca con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, l’assessore Lorenzo Cavedon, i rappresentanti delle associazioni, della cooperazione sociale e delle attività commerciali.
Il calendario nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, volontariato e operatori economici, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e le frazioni, sostenendo il commercio locale durante le festività.
Il 28 novembre si accendono gli alberi e le luminarie
La giornata inaugurale sarà caratterizzata dall’accensione del grande albero di Natale in piazza Matteotti e delle decorazioni luminose cittadine.
Un altro appuntamento interesserà la nuova piazza Michelangelo, la cui inaugurazione è prevista nella mattinata di sabato. Nello spazio riqualificato saranno organizzate attività di animazione rivolte alle famiglie e ai bambini, promosse dagli esercenti della zona.
In via Boldrini, dalle 10 alle 18, si svolgerà invece Botteghe in Festa, con letture, esibizioni di danza, distribuzione di cioccolata calda e iniziative curate dai negozianti.
L’accensione delle luminarie commerciali prevede anche un appuntamento in piazza Mazzini. Le attività aderenti al progetto Illumina la tua città saranno riconoscibili attraverso una decorazione a forma di pallina natalizia esposta nelle vetrine.
Presepe d’autore, concerti e tradizioni
Domenica 6 dicembre sarà inaugurata la settima edizione del Presepe d’autore, realizzato da Franca Fodaroni.
Il calendario musicale coinvolgerà i cori delle scuole del Primo e del Secondo Circolo, il maestro Galliano Cerrini, la Banda Città di Umbertide, I Concertisti e il Chorus Fractae Ebe Igi.
Spazio anche alle iniziative del Gruppo Volontari Umbertide, dell’Avis, della Emotion Dance School, dell’Unitalsi, dell’associazione Genitori Insieme Per…, dell’Accademia dei Riuniti, dell’AUCC e dell’associazione Don Chisciotte.
La Casa di Babbo Natale dedicata a Silvano Mastriforti
La Cooperativa Sociale ASAD curerà l’allestimento della Casa di Babbo Natale, visitabile nelle giornate del 6, 8, 13 e 20 dicembre, previa prenotazione attraverso l’apposito codice QR.
Gli ambienti saranno animati da elfi e personaggi natalizi, accompagnando i piccoli visitatori attraverso un percorso dedicato al valore del tempo, della serenità e dei sogni.
Alla realizzazione dell’iniziativa contribuirà un gruppo di 22 persone, composto da educatori, volontari del Servizio Civile, studenti dell’associazione Famo Nobis del Campus Da Vinci e rappresentanti del Gruppo Volontari Umbertide, del centro diurno Bagnghrang e del centro aggregativo YouSpa.
L’edizione di quest’anno sarà dedicata alla memoria di Silvano Mastriforti, recentemente scomparso, storico interprete di Babbo Natale nelle precedenti manifestazioni umbertidesi.
Babbo Natale in camper nelle frazioni
Dall’8 dicembre prenderà il via Babbo Natale on the Road, iniziativa promossa dall’associazione commercianti Vivi Umbertide – Le vie del Commercio.
Un camper appositamente allestito raggiungerà diverse località del territorio, permettendo ai bambini di incontrare Babbo Natale, consegnare le proprie letterine e scattare fotografie ricordo.
La prima giornata coinvolgerà le frazioni di Monte Castelli, Pierantonio e Niccone, con appuntamenti alle 11, alle 15.30 e alle 17.30.
Il percorso proseguirà a Umbertide il 12, 13, 19 e 20 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30, attraverso circa 10-15 tappe nelle diverse zone commerciali cittadine.
Le letterine raccolte durante il viaggio saranno successivamente trasferite nella Casa di Babbo Natale, creando un collegamento tra le due manifestazioni.
Capodanno in piazza con le canzoni di Vasco Rossi
Il 31 dicembre piazza Matteotti ospiterà i festeggiamenti per l’arrivo del 2027.
Sul palco salirà la band I Nevrotica, che proporrà un repertorio dedicato alle canzoni di Vasco Rossi, accompagnando il pubblico durante la notte di San Silvestro.
L’organizzazione dell’appuntamento rientra tra le attività affidate dal Comune all’associazione Slow Food Comunità dei Mille APS di Umbertide, presieduta da Ricky Conocchia.
Mierla: un Natale costruito dalla comunità
La vicesindaca Annalisa Mierla ha evidenziato il contributo delle associazioni, delle imprese, dei commercianti e dei volontari, ringraziando anche gli uffici comunali, la Polizia Locale e il personale impegnato nella preparazione delle manifestazioni.
Una parte delle iniziative è finanziata dal GAL Alta Umbria, attraverso il Complemento per lo sviluppo rurale dell’Umbria 2023-2027, nell’ambito dell’intervento LEADER dedicato alla valorizzazione delle risorse produttive e culturali del territorio.
L’associazione commercianti, presieduta da Emiliano Bernardi, ha invece raccolto le risorse necessarie per l’allestimento delle luminarie nella città e nelle frazioni limitrofe.
Il programma natalizio intende rafforzare la partecipazione della comunità, valorizzare le tradizioni locali e favorire la frequentazione delle attività economiche durante l’intero periodo festivo.
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