Mobilità del futuro, Start Romagna condivide esperienze e progetti a IBE RIMINI (ITALPRESS) – Un punto informativo per incontrare stakeholder e operatori del settore e la partecipazione a tre momenti di approfondimento dedicati alle principali sfide della mobilità. Si è conclusa con un bilancio di confronto e condivisione la presenza di Start Romagna alla dodicesima edizione di IBE Intermobility Future Ways, la manifestazione organizzata da Italian […]

Concorrenza, le associazioni chiedono una revisione delle norme per la sanità ROMA (ITALPRESS) – La tutela della salute richiede un sistema sanitario fondato sulla qualità delle prestazioni, sulla libertà di scelta del cittadino e sulla continuità dell’assistenza. Sono questi i principi che ispirano l’iniziativa promossa da 34 associazioni nazionali e territoriali della sanità e del sociosanitario di diritto privato accreditato, riunite questa mattina a Roma, presso […]

Manovra, Meloni “Tirare le somme e andare avanti in maniera compatta” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ora non posso dare una risposta precisa sul numero degli emendamenti, tutto quello che serve, ovviamente, per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile. Però, ovviamente, noi abbiamo anche, diciamo, delle tempistiche che vogliamo rispettare. E’ una manovra sulla quale, secondo me, abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma […]

Mattarella “Illusi dopo fine della guerra fredda, ora si rischia ritorno barbarie” ROMA (ITALPRESS) – “Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della guerra fredda, che fosse arrivato il tempo della profezia del profeta Michea, ma a quella condizione non è corrisposta un’adeguata e solida applicazione dei principi che il profeta indica. Non vi è stata un’adeguata e consolidata ricerca di motivi che uniscono l’umanità”. Lo […]

Assemblea Anci, Engie promuove l’efficienza energetica come leva di investimento VERONA (ITALPRESS) – Ridurre i consumi dei principali centri di consumo delle città, come scuole, edifici pubblici, impianti sportivi e illuminazione urbana significa contenere i costi energetici, ma anche liberare risorse da destinare ai servizi per i cittadini e rendere i territori meno esposti alla volatilità dei mercati energetici aumentando la sicurezza energetica del paese. […]

Pedopornografia online, tre arresti e tre denunce in Campania ROMA (ITALPRESS) – Tre persone arrestate e altre tre denunciate, tutte residenti in Campania: è il bilancio dell’operazione “Dark Images” contro la pedopornografia online condotta dalla Polizia Postale. L’indagine, coordinata dalle Procure di Salerno e Potenza, era partita nel gennaio 2026 dagli investigatori della Polizia Postale di Salerno insieme al Centro nazionale per il contrasto […]

Eicma, presidente Meda “Edizione record da 600mila presenze e 10 padiglioni” MILANO (ITALPRESS) – L’ultima edizione di Eicma, svoltasi a inizio novembre a Milano, si è conclusa con numeri record sia per dimensione espositiva sia per affluenza di pubblico. A tracciare il bilancio dell’Esposizione internazionale delle due ruote è il presidente di Eicma, Pietro Meda, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Italpress. “E’ andata molto bene. […]

Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open 2027 Il numero 2 del mondo e' stato sottoposto a un intervento chirurgico martedi' scorso

De Gennaro “Ho sempre servito il mio Paese con onestà e lealtà” ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”. […]