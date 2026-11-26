Presepi, pista di ghiaccio, videomapping e casa di Babbo Natale
📌 FLASH NEWS – Città di Castello accende il Natale sabato 28 novembre. Al via la mostra internazionale dei presepi, la pista di pattinaggio, il videomapping sul palazzo comunale, le luminarie del centro storico e la Casa di Babbo Natale.
Cinque appuntamenti nell’arco di una sola giornata inaugureranno «Natale in città 2026-2027» a Città di Castello. Sabato 28 novembre prenderà ufficialmente il via il programma delle festività promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Pro-Centro e le associazioni del territorio.
Il calendario accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio 2027, coinvolgendo il centro storico e le frazioni attraverso iniziative culturali, attrazioni, allestimenti luminosi e attività dedicate soprattutto alle famiglie e ai bambini.
Alle 11 l’inaugurazione della mostra internazionale dei presepi
Il primo appuntamento della giornata si svolgerà alle ore 11 nella Basilica Cattedrale di piazza Gabriotti, dove sarà inaugurata la 25ª Mostra Internazionale di Arte Presepiale.
L’esposizione, visitabile fino al 10 gennaio 2027, riunirà circa 150 opere rappresentative delle principali tradizioni artigianali italiane legate alla rappresentazione della Natività.
Un’intera sezione sarà riservata al presepe napoletano, espressione di una delle tradizioni più significative del patrimonio presepiale nazionale.
Pattinaggio su ghiaccio in largo Gildoni
Alle ore 16 sarà inaugurata in largo Gildoni la pista di pattinaggio su ghiaccio, destinata a rimanere tra le principali attrazioni del centro storico durante il periodo natalizio.
L’impianto offrirà un’occasione di svago per bambini, ragazzi e adulti, affiancando alle manifestazioni culturali uno spazio dedicato alle attività ricreative.
Videomapping dedicato anche al voto delle donne
Alle 17.30, in piazza Gabriotti, debutterà «Emozioni di luce al centro», lo spettacolo di videomapping accompagnato dalla musica e proiettato sulla facciata del palazzo comunale.
Le rappresentazioni luminose saranno riproposte ogni sera al tramonto, trasformando l’edificio istituzionale in una superficie scenografica.
Una parte dello spettacolo sarà dedicata all’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, avvenuto nel 1946. Il progetto unirà quindi l’intrattenimento natalizio alla memoria di una tappa fondamentale della storia democratica italiana.
Luminarie estese anche al quartiere San Giacomo
Alle ore 18, in piazza Matteotti, si terrà la cerimonia di accensione delle luminarie, che quest’anno interesseranno una delle superfici più ampie mai coinvolte negli allestimenti natalizi cittadini.
Le decorazioni raggiungeranno anche il quartiere San Giacomo, via San Florido e via Marconi, ampliando il percorso luminoso oltre le principali piazze del centro.
Lungo le strade saranno inoltre realizzati piccoli allestimenti verdi, accompagnati dalla diffusione musicale dei tradizionali brani natalizi.
Alla cerimonia parteciperanno la banda e le majorette dell’Associazione Filarmonica di Lama.
Trenta artisti locali per la colonna sonora delle feste
La musica diffusa nelle vie cittadine comprenderà anche le interpretazioni di circa trenta artisti locali, tra cantanti, cori e altri interpreti.
I musicisti hanno partecipato al bando pubblico promosso dal Comune per realizzare il sottofondo musicale delle festività, contribuendo con brani a tema natalizio alla valorizzazione delle espressioni artistiche del territorio.
La Casa di Babbo Natale in corso Vittorio Emanuele
La giornata inaugurale si concluderà alle 18.30 con l’apertura della Casa di Babbo Natale lungo corso Vittorio Emanuele.
Lo spazio accoglierà i piccoli visitatori con animazioni e ambientazioni dedicate alle festività durante tutti i fine settimana fino al 24 dicembre.
L’iniziativa completa il percorso delle attrazioni natalizie, attraverso un programma che intende valorizzare gli spazi pubblici, i luoghi della cultura e le attività del centro storico di Città di Castello.
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