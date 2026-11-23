Il 3 dicembre alle 16 la presentazione al Teatro dei Riuniti

📌 FLASH NEWS – Dal 3 dicembre al 1° gennaio la Rocca di Umbertide ospita «Muta-Menti: futuro possibile», mostra di 27 artisti. Presentazione il 3 dicembre alle 16 al Teatro dei Riuniti, seguita da una visita guidata tra le sale della Rocca.

La rassegna d’arte contemporanea «Muta-Menti: futuro possibile» torna al Centro per l’Arte Contemporanea della Rocca di Umbertide. La terza edizione, curata da Pippo Cosenza e Andrea Baffoni, sarà visitabile dal 3 dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 e riunirà le opere di 27 artisti. Il progetto riprende il percorso delle precedenti tappe, ospitate a Umbertide e alla Rocca Paolina di Perugia, e concentra questa edizione sul rapporto tra il modo di pensare il presente e le possibilità di intervenire sul futuro.

Il tema della terza edizione

La nuova mostra sviluppa la domanda sul domani da cui era partita la prima edizione. Allora il progetto espositivo si concentrava sull’incertezza legata al futuro. Il percorso curato da Pippo Cosenza e Andrea Baffoni affronta ora il tema della progettazione, a partire dai cambiamenti che possono avvenire nel modo di osservare e interpretare la realtà.

Il titolo «Muta-Menti» accosta l’idea del mutamento a quella del pensiero. Da questo legame prende forma la proposta della rassegna. Le opere invitano il pubblico a mettere in discussione le abitudini con cui legge ciò che accade e a considerare risposte diverse di fronte a problemi complessi. I lavori dei 27 artisti offrono altrettanti punti di vista sul tema. A ospitarli saranno le sale medievali della Rocca, dove la mostra mette in relazione un luogo storico della città con la ricerca degli autori contemporanei.

La presentazione e la visita guidata

La giornata inaugurale comincerà giovedì 3 dicembre alle 16 al Teatro dei Riuniti, adiacente alla Rocca. Qui si terrà la presentazione ufficiale, con i saluti del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, e dell’assessora alla Cultura, Annalisa Mierla.

Dopo gli interventi istituzionali, il programma proseguirà nella sede espositiva. Il pubblico potrà partecipare a una visita guidata nelle sale della Rocca. I due momenti scandiranno l’apertura della rassegna, con la presentazione del progetto a teatro e il successivo incontro con le opere negli spazi del Centro per l’Arte Contemporanea.

La promozione della rassegna

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Perugia Fonti di Veggio, in collaborazione con i Club Lions distrettuali. Il Comune di Umbertide ha concesso il patrocinio e sostiene la realizzazione della mostra. La collaborazione tra i club e l’amministrazione accompagna il ritorno del progetto nella sede umbertidese dopo la tappa di Perugia.