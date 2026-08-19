Musica Senza Confini, tre eventi tra jazz e Andrea Camilleri

Tre appuntamenti dal 21 al 23 agosto nella Valtiberina umbra

📌 FLASH NEWS – Musica Senza Confini 2026 torna a Monte Santa Maria Tiberina dal 21 al 23 agosto: concerti a Lippiano e Marcignano, più l’omaggio “Camilleri 100+1” al palazzo Bourbon del Monte dedicato al grande autore siciliano. e sul jazz.

Musica Senza Confini 2026 arriva per il quarto anno consecutivo a Monte Santa Maria Tiberina per concludere la propria rassegna con tre giornate dedicate alla musica e alla cultura. Gli appuntamenti sono in programma da venerdì 21 a domenica 23 agosto e coinvolgeranno diverse località del territorio comunale, da Lippiano a Marcignano, passando per il palazzo Bourbon del Monte.

Il programma prevede due concerti e un incontro dedicato ad Andrea Camilleri, organizzato nell’ambito delle iniziative legate al centenario della nascita dello scrittore siciliano. La manifestazione porta così nel borgo della Valtiberina artisti, giornalisti, critici musicali e studiosi, alternando esibizioni dal vivo e momenti di approfondimento.

Il Blue(‘s) Room Trio apre la tre giorni a Lippiano

Il primo appuntamento è previsto venerdì 21 agosto a Lippiano, frazione di Monte Santa Maria Tiberina. Nella Chiesa di San Michele Arcangelo sarà protagonista il Luca di Luzio Blue(‘s) Room Trio.

Il chitarrista pugliese, cesenate d’adozione, Luca di Luzio sarà affiancato dalla cantante Alessandra Abbondanza e dal sassofonista Luca Quadrelli. Il progetto musicale propone un percorso attraverso alcune delle pagine più conosciute del jazz del Novecento, rivisitate attraverso un linguaggio contemporaneo.

Il repertorio attraversa composizioni legate ad autori come Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin e Richard Rodgers. L’obiettivo del trio è privilegiare l’interpretazione, il dialogo tra gli strumenti e le atmosfere musicali, lasciando in secondo piano la ricerca del virtuosismo fine a se stesso.

La tradizione jazzistica viene affiancata dall’impiego di strumenti e soluzioni moderne, tra effettistica, loop station e vocal percussion. La voce di Alessandra Abbondanza interagisce con la chitarra di Luca di Luzio, mentre il sassofono di Luca Quadrelli completa la formazione prevista per la serata.

L’omaggio ad Andrea Camilleri nel palazzo Bourbon del Monte

La seconda giornata, sabato 22 agosto, sarà dedicata ad Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo conosciuto dal grande pubblico soprattutto per avere creato il personaggio del commissario Salvo Montalbano.

L’incontro, intitolato “Camilleri 100+1 – Omaggio al Maestro Andrea Camilleri”, si svolgerà alle 18.30 nel palazzo Bourbon del Monte, a Monte Santa Maria Tiberina. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni del centenario Camilleri promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato nazionale Camilleri 100.

L’appuntamento intende raccontare la figura dell’autore siciliano attraverso le testimonianze di persone che lo hanno conosciuto direttamente e di protagonisti che hanno avuto rapporti con le produzioni legate alle sue opere.

Uno spazio particolare sarà riservato anche a un aspetto meno conosciuto del percorso culturale di Camilleri: il suo interesse per la musica jazz. La giornata permetterà quindi di affiancare alla dimensione letteraria e televisiva dello scrittore anche quella legata alla sua passione musicale.

Gli ospiti dell’incontro dedicato allo scrittore siciliano

Tra i partecipanti figura Giuseppe Fabiano, psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, autore di saggi dedicati ad Andrea Camilleri. Fabiano fa parte del Comitato tecnico scientifico per le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore e della giuria del Premio Letterario Andrea Camilleri “Nuovi narratori”.

All’incontro prenderà parte anche Lucia Fiumi, presidente dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore e moglie di Alberto Sironi, regista delle serie televisive del Commissario Montalbano.

È previsto inoltre un contributo video di Franco Bergoglio, scrittore, giornalista, direttore artistico del Torino Jazz Festival e critico musicale. A moderare e partecipare all’appuntamento sarà Sergio Pasquandrea, giornalista e critico musicale.

Il confronto consentirà quindi di ricostruire diversi aspetti della personalità e dell’attività culturale di Camilleri, unendo letteratura, televisione e musica all’interno di un unico incontro.

Lisa Manara chiude la rassegna a Marcignano

La conclusione di Musica Senza Confini 2026 è prevista domenica 23 agosto a Marcignano di Monte Santa Maria Tiberina, nella chiesa parrocchiale. Protagonista dell’ultima serata sarà Lisa Manara, accompagnata alla chitarra da Fabio Mazzini.

La cantante romagnola presenterà il progetto “Capo Verde canta l’Incontro”, costruito come un viaggio musicale attraverso l’arcipelago africano e le sue principali espressioni artistiche.

Al centro dello spettacolo ci sarà la musica resa celebre da Cesaria Evora, una delle interpreti che hanno contribuito maggiormente alla diffusione internazionale della cultura musicale capoverdiana. Il percorso comprende brani e suggestioni riconducibili anche a Mayra Andrade, Bonga e Cordas Do Sol.

Il progetto passa attraverso differenti atmosfere e repertori, dalla malinconia di “Sodade” alle sonorità di altri brani legati alla tradizione e alla produzione musicale contemporanea di Capo Verde. Lisa Manara presta la propria voce a questo incontro sonoro, mentre Fabio Mazzini accompagna il percorso alla chitarra.

Tre giornate tra le frazioni di Monte Santa Maria Tiberina

La scelta di distribuire gli appuntamenti tra Lippiano, il centro di Monte Santa Maria Tiberina e Marcignano permette alla manifestazione di coinvolgere più luoghi del territorio. La rassegna torna così per il quarto anno consecutivo nel comune della Valtiberina, inserito tra i Borghi Autentici d’Italia.

Il programma conclusivo mette insieme tre proposte differenti. La prima guarda ai grandi classici del jazz del Novecento attraverso una rilettura contemporanea. La seconda approfondisce la figura di Andrea Camilleri attraverso testimonianze, analisi e il rapporto dello scrittore con il jazz. La terza porta invece il pubblico verso le sonorità di Capo Verde.

Associazione Adei promuove Musica Senza Confini 2026

Musica Senza Confini è promossa dall’Associazione Adei con i patrocini della Regione Umbria – Assemblea Legislativa e del Comune di Perugia.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Camera di Commercio dell’Umbria, della Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello, di Magazine Jazz Around e del GAL Alta Umbria.

Alla rassegna hanno inoltre concesso il patrocinio i Comuni di Tuoro sul Trasimeno, Monte Castello di Vibio e Monte Santa Maria Tiberina. La tre giorni dal 21 al 23 agosto rappresenta la tappa conclusiva del programma 2026, con il territorio montesco al centro degli ultimi appuntamenti tra jazz, memoria culturale e musica capoverdiana.