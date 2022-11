Musica per la vita, evento per il Comitato Daniele Chianelli

Musica e solidarietà. “Musica per la Vita”, 2° edizione, si terrà presso il Teatro degli Illuminati, sabato 3 Dicembre alle ore 21. Si tratta di un evento con finalità benefiche organizzato da, Federico Galizi e Matteo Manfucci, in onore dell’Associazione “Comitato per la Vita Daniele Chianelli” Associazione Onlus per la ricerca e la cura delle leucemie, tumori e linfomi di adulti e bambini. Il ricavato del concerto sarà devoluto interamente all’ampliamento del residence, che sta prendendo sempre più vita.

“Tutte le attività del Comitato – spiegano Galizi e Manfucci – sono nate e vivono grazie al contributo di tutte le persone che credono, amano, sognano, ed hanno una speranza. Oltre che far passare una piacevole serata in armonia, con questo evento quello che vogliamo trasmettere a Città di Castello, in uno scenario bellissimo quello del Teatro degli Illuminati, é soprattutto sensibilizzare le persone all’importanza di quello che fa quotidianamente il Comitato, la forza, la speranza, la perseveranza, la gioia di vivere che nutrono soprattutto i pazienti anche nei periodi più tristi e dolorosi della malattia”.

“Il merito va a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento – concludono – che credono nel progetto ma soprattutto credono nel Comitato. Si ringrazia l’amministrazione comunale, l’assemblea legislativa Regione Umbria, gli sponsor ufficiali e tutti gli artisti e collaboratori che parteciperanno. Non mancate. Vi aspettiamo numerosi per farvi vivere una serata indimenticabile, un ricordo, che porterete sempre con voi”. Il sindaco Luca Secondi, nel sottolineare l’importanza dell’evento e ringraziare gli organizzatori ha precisato come “Città di Castello con le straordinarie associazioni di volontariato sempre in prima linea ancora una volta da dimostrazione della grande umanità e senso di solidarietà che la caratterizza da tempo”.

Costo biglietto unico 10€ e 5 € fino a 10 anni. I biglietti si potranno acquistare presso biglietteria Teatro degli Illuminati Città di Castello, Sabato 3 Dicembre dalle ore 19:00 alle ore 21:00:

consigliata prenotazione biglietto al numero 3384148422 Matteo. 26 Novembre ultimo giorno di acquisto prevendita.