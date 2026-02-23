Musica: il nuovo concorso nazionale anima Città di Castello

Nuovi talenti in scena al via le audizioni
CITTÀ DI CASTELLO, 25-02-2026 – Un ponte armonico tra il ricordo di un passato illustre e le ambizioni delle nuove generazioni di interpreti. Dal 22 al 24 maggio 2026, il cuore della vallata umbra diventerà il centro del mondo per i piccoli ensemble grazie al “Concorso Nazionale di Musica da Camera Luigi Chieli”. La manifestazione è stata svelata ufficialmente tra le mura della Scuola ASP G.O. Bufalini, luogo simbolo della formazione locale, con l’intento dichiarato di onorare una personalità che per oltre un quarto di secolo ha rappresentato il motore immobile della vita intellettuale cittadina. Luigi Chieli, storico timoniere del Circolo culturale “Luigi Angelini”, viene oggi celebrato non con un semplice esercizio di memoria, ma con un progetto dinamico capace di proiettare il territorio verso palcoscenici nazionali, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.
La genesi di questa competizione affonda le radici nella volontà ferrea di Giuseppina Metucci, attuale presidente del Circolo Angelini, che ha descritto l’iniziativa come un atto di amore e lungimiranza. Per 25 anni, Chieli ha saputo tessere una tela di valori fondati sulla promozione artistica e sulla condivisione, mettendo sempre al centro il rispetto per il patrimonio umano e l’attenzione verso i ragazzi che scelgono la strada del conservatorio. L’ambizione dichiarata è quella di trasformare questa prima edizione in un appuntamento fisso, capace di accrescere il prestigio di Città di Castello anno dopo anno. Proprio per questa ragione, l’organizzazione ha scelto di aprire la partecipazione a tutta la comunità, sollecitando contributi liberi che possano dare solidità economica a una startup culturale che nasce con il respiro dei grandi eventi.
Il rilievo dell’iniziativa ha trovato immediato riscontro nelle parole di Michela Botteghi, assessore alla cultura, la quale ha evidenziato come l’amministrazione comunale segua con immenso orgoglio un percorso che mantiene viva la passione per le sette note lasciata in dote da Chieli. Fondamentale, in questo contesto, risulta la collaborazione tecnica e logistica con la Scuola comunale di Musica G. Puccini. Il suo direttore, il maestro Fabio Battistelli, ha illustrato i dettagli di un regolamento pensato per integrare l’offerta formativa già presente, garantendo un’esperienza diversa e altamente qualificante. Il concorso si focalizza esclusivamente sulla musica d’insieme, un ambito che richiede non solo perizia tecnica individuale, ma una rara capacità di ascolto reciproco e fusione interpretativa.
Il bando di concorso è per le formazioni cameristiche moderne: dai duo ai quintetti, purché composti da studenti o neo-laureati iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello presso i Conservatori italiani o istituti parificati. Il limite d’età è fissato a 35 anni, una scelta che mira a intercettare quella fascia di professionisti emergenti che spesso faticano a trovare spazi di visibilità adeguati. Per assicurare un giudizio di valore assoluto, la giuria sarà composta da cinque docenti e solisti di fama internazionale, provenienti da centri nevralgici della didattica come Roma, Firenze, Pesaro, Perugia e Terni. L’aspetto agonistico si tradurrà in audizioni aperte al pubblico, dove ogni gruppo avrà a disposizione trenta minuti per convincere i giurati della bontà della propria proposta artistica.
Il primo premio, oltre alla borsa di studio da 1.500 euro, offre un’opportunità concreta di inserimento lavorativo: il gruppo trionfatore sarà infatti inserito nella stagione concertistica del Circolo Angelini per il 2027. Anche per i secondi classificati è previsto un riconoscimento economico di 800 euro.
