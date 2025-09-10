Musica da camera d’eccellenza all’Abbazia di Montecorona

Quarta, Marangoni e UmbriaEnsemble in un concerto raffinato

Umbertide, 9 settembre 2025 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da camera ha animato la sera del 9 settembre all’Abbazia di San Salvatore di Montecorona, con protagonisti d’eccezione e un programma musicale di grande profondità artistica e rara raffinatezza, come riporta il comunicato stampa di Avi News.

A calcare la scena, due musicisti di spicco del panorama internazionale: Massimo Quarta, tra i violinisti italiani più apprezzati nel mondo e vincitore del Premio Paganini nel 1991, e Alessandro Marangoni, pianista riconosciuto per l’ampiezza del repertorio e l’intensità interpretativa delle sue esecuzioni. Insieme a loro, i componenti dell’UmbriaEnsemble, collettivo che da anni porta la musica classica in contesti storici e paesaggistici di grande suggestione.

L’evento, intitolato “Gioielli della letteratura da camera dell’Ottocento”, si è aperto con una gemma del primo Novecento: il Quartetto n. 1 op. 5 di Darius Milhaud, composto quando l’autore aveva appena vent’anni. Dedicato a Paul Cézanne, questo brano ha rivelato fin da subito l’indole innovativa e personale del compositore francese: una partitura ricca di freschezza e vivacità, con influssi della musica popolare provenzale e un sapiente uso della politonalità. Il giovane Milhaud dimostra qui una maturità sorprendente, tra rigore formale e libertà espressiva, anticipando i tratti che lo renderanno uno dei protagonisti del Gruppo dei Sei.

A seguire, il programma ha proposto un capolavoro assoluto della musica da camera ottocentesca: il Concerto in re maggiore op. 21 per violino, pianoforte e quartetto d’archi di Ernest Chausson. L’opera, ricca di sfumature liriche e pathos romantico, è un perfetto equilibrio tra l’eleganza della tradizione francese e le tensioni armoniche di ascendenza wagneriana. Particolarmente toccante il movimento Grave, considerato uno dei punti più alti della scrittura cameristica del tempo, mentre il Finale ha chiuso la serata con slancio ritmico ed emozione crescente.

Il pubblico, ha accolto con calore e attenzione le esecuzioni, premiando la profonda sintonia tra gli interpreti e la qualità artistica di ogni pagina eseguita. In uno scenario carico di spiritualità e storia come l’Abbazia di Montecorona, la musica ha risuonato intensa, restituendo tutta la forza comunicativa e la bellezza senza tempo dei grandi classici.