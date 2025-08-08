Musica, cultura e convivialità: Villa Graziani ospita Experimenta

8 Agosto 2025 Eventi, Musica, San Giustino 0
Musica, cultura e convivialità: Villa Graziani ospita Experimenta

San Giustino celebra la decima edizione tra suoni e sapori

La decima edizione di “Experimenta” prenderà il via il 13 agosto a Villa Graziani, trasformando San Giustino in un palcoscenico di suoni e creatività. L’evento, un appuntamento ormai fisso nel calendario estivo, continua a crescere in popolarità e riscuote grande successo tra turisti e appassionati del Centro Italia.

La rassegna, che si sviluppa in tre serate concertistiche, è il frutto di una solida collaborazione tra la direzione artistica di Marco Sarti e l’Assessorato alla Cultura del Comune di San Giustino. “Experimenta” si distingue per la sua capacità di fondere sapientemente la qualità della proposta musicale con le ricchezze artistiche e culinarie del territorio umbro, offrendo un’esperienza completa che va oltre il semplice ascolto.

Il tema portante di quest’anno è la multikulturalità, un concetto che si traduce in un viaggio sonoro senza confini, capace di spaziare tra generi e stili. Il pubblico sarà condotto attraverso un affascinante percorso che unisce la musica progressiva inglese allo swing, dalla bossa nova e la canzone francese al jazz moderno. Non mancheranno sonorità più intime e ricercate, con omaggi alla chitarra classica e incursioni nell’elettronica. Questa miscela di generi promette di evocare scenari unici e di creare un’atmosfera di condivisione e suggestione.

L’evento celebra il piacere di “esserci”, di vivere la musica in simbiosi con le bellezze paesaggistiche di San Giustino. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico un momento di aggregazione, dove l’arte e la convivialità si incontrano, riflettendo le emozioni profonde di chi si esprime attraverso la musica.

Il programma si articola su tre appuntamenti, tutti in programma a Villa Graziani alle ore 21.00:

13 agosto: Michele Sperandio con “the SEA QUARTET QUARTET” presenta l’originale “the Sea of Music”.

20 agosto: Manuel Magrini Trio in “We Three”, un’altra produzione originale ideata per il festival, con la partecipazione di Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra.

27 agosto: Federico Gili in “the ACCORDONIST & the LIONS”, con Gabriele Mirabassi e Claudio Quartarone.

La direzione artistica si impegna a mantenere l’elevata qualità che ha contraddistinto la kermesse negli anni, proponendo produzioni originali e collaborazioni di alto livello che rendono ogni concerto un evento irripetibile. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per l’offerta culturale del territorio, attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Descrizione Dato Numerico
EXPERIMENTA 2025
Edizione della kermesse decima
Giorno di inizio 13 agosto
Data del comunicato 8 agosto ’25
Anni di manifestazione dieci
Tappe concertistiche tre
Serate dell’evento 13, 20 e 27 agosto 2025
Orario di inizio concerti ore 21

I nostri video

Coppa, Ternana a Chiavari con l’Entella. Se Perugia e Gubbio vincono sarà derby
Operazione anti contraffazione sequestro maxi a Foligno
A tavola con la tradizione Sellano si prepara alla 22ª Sagra della fojata e dell’attorta
Montelago Celtic Festival Musica, cultura, sport, natura e la Città nomade
Terni, due fogli di via per campani arrestati per tentata truffa
Aperte immatricolazioni e iscrizioni all’Università di Perugia per l'anno 2025 2026
Sofia De Martis al PiedilucoFestival con il violino Odoardi
credits: La Stampa
Video e indagini sul tragico schianto in A1, tre morti
Contrasto agli illeciti valutari Intercettati oltre 133 mila euro non dichiarati
Guardia di Finanza di Napoli Sequestrati oltre 380 mila prodotti Realizzato con Clipchamp
Esodo estivo 8 10 agosto 2025, attesi oltre 12,6 milioni di spostamenti
Fermato contrabbando di valuta per 133.000 euro al confine
Il Telegiornale dell'Umbria del 7 agosto 2025
Il Telegiornale dell'Umbria del 7 agosto 2025
Il Telegiornale dell'Umbria - Edzione della sera [07 agosto 2025]
Il Telegiornale dell'Umbria - Edzione della sera [07 agosto 2025]
Israele: via all’occupazione di Gaza, poi consegna agli arabi, rassegna stampa dell'8 agosto 2025
Ospedale veterinario H24, Perugia esamina la proposta di Scoccia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*