Museo Malakos si trasforma e fa un viaggio nella natura

l Museo Malakos si trasforma: un viaggio nella natura da non perdere

Il Museo Malakos, famosa collezione privata di conchiglie e molluschi, sta per vivere una trasformazione straordinaria. A partire dal prossimo 17 giugno, l’esposizione si presenterà con una nuova veste, un nuovo logo e percorsi di fruibilità completamente rinnovati, aprendo le porte a un’esperienza unica nel suo genere. Questo museo della natura stupirà i visitatori di tutte le età, offrendo non solo una vasta selezione di conchiglie provenienti da ogni angolo del mondo, ma anche laboratori interattivi, visite guidate e tanto altro.

Il filo conduttore della nuova esposizione sarà sempre la conchiglia, che diventerà la guida in un viaggio emozionante intorno al mondo e attraverso le ere geologiche. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare luoghi lontani e epoche remote, scoprendo nuovi animali, piante e fossili, e ascoltando una storia straordinaria che si è sviluppata nel corso dei secoli. Ogni sala del museo offrirà un percorso tematico, con visite guidate e laboratori pratici prenotabili, che permetteranno a tutti di approfondire la loro conoscenza della natura e di apprezzare la sua bellezza in modo coinvolgente.

La presentazione della nuova esposizione si è tenuta questa mattina presso la biblioteca comunale “G. Carducci”, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, e dei responsabili del museo. Durante la conferenza stampa, sono stati anticipati alcuni dei contenuti che i visitatori potranno scoprire nel nuovo percorso museale. Si partirà dalla stanza della Malacologia come punto di partenza per un’avventura ricca di scoperte, attraverso le profondità degli oceani nel Percorso blu e i deserti e le foreste nella sala della Terra. I reperti fossili e le ammoniti condurranno i visitatori in un viaggio nel passato, mentre la sala di Geologia svelerà i segreti dei minerali scintillanti. Sarà anche presente una sezione dedicata all’Antropologia, che mostrerà oggetti originali legati al nostro lontano passato.

Il nuovo Museo Malakos sarà accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza o dalle esigenze speciali. Saranno organizzati workshop e convegni che coinvolgeranno esperti provenienti da tutta Italia, offrendo l’opportunità di approfondire ulteriormente i temi legati alla natura e alla conservazione. Inoltre, in collaborazione con il Centro delle Tradizioni Popolari, saranno disponibili pacchetti gite che includeranno laboratori sulla natura, visite al parco e esperienze culinarie con prodotti locali.

Il Museo Malakos non si limiterà solo a offrire un’esperienza educativa e coinvolgente legata alla natura, ma si aprirà anche alle arti grafiche e pittoriche. Le pareti del museo saranno messe a disposizione di artisti emergenti, che avranno l’opportunità di esporre le proprie opere legate alla natura e all’uomo. Questa iniziativa mira a creare una connessione tra arte e scienza, promuovendo contaminazioni creative e stimolanti nel metodo divulgativo.

Il Museo Malakos sarà anche un punto di riferimento per gli studiosi e gli esperti del settore. Il fondatore e curatore del museo, il Professor Gianluigi Bini, dedicato alla ricerca e all’espansione della collezione, sarà disponibile per appuntamenti e visione dei reperti in ogni momento. Grazie alla sua consulenza scientifica, il museo continua a crescere e a raggiungere standard internazionali, diventando un punto di riferimento per importanti istituzioni museali in tutto il mondo, come il Museo di Parigi e altri.

Il Museo Malakos è situato nella suggestiva Villa Capelletti a Garavelle ed è aperto al pubblico dal martedì al venerdì, con orari che consentono una visita sia al mattino che al pomeriggio. Durante il weekend e i giorni festivi, il museo rimarrà aperto fino alle 18:00. Sarà possibile prenotare visite guidate e laboratori pratici con le biologhe e il paleontologo del museo. Inoltre, il museo offrirà la possibilità di acquistare artigianato locale nel suo bookshop, creando un servizio completo e coinvolgente per i visitatori.

L’inaugurazione del nuovo corso del Museo Malakos è prevista per sabato 17 giugno alle 17:00 e sarà una grande festa aperta a tutti, con visite guidate, laboratori, musica, arte e tanta buona compagnia. L’evento è gratuito e non richiede prenotazione. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà in forma ridotta, ma non mancheranno comunque occasioni di scoperta ed emozione.

La trasformazione del Museo Malakos è stata resa possibile grazie al sostegno e alla promozione del comune, attraverso l’ufficio cultura e le strutture operative. L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha sottolineato l’importanza di Malakos come punto di riferimento a livello internazionale e ha elogiato il lavoro svolto dagli straordinari professionisti che hanno reso possibile questo nuovo percorso museale unico nel suo genere.

