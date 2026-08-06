Motociclista sanzionato dalla locale Polizia di Città di Castello

Controlli stradali severi a nel territorio dell’Alta Valle del Tevere

🏍️ Motociclista di 70 anni sanzionato a Città di Castello dalla Polizia Locale: guidava un mezzo senza revisione, senza assicurazione, con patente revocata. Per tale uomo multa salata superiore a 6.000 euro, fermo e sequestro amministrativo del veicolo

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Città di Castello, 6 agosto 2026 – Durante una ordinaria attività di controllo stradale finalizzata al monitoraggio della regolarità dei veicoli circolanti, gli agenti della Polizia Locale di Città di Castello hanno individuato una grave infrazione al Codice della Strada. Utilizzando il dispositivo tecnologico denominato Targa System, le autorità hanno proceduto alla verifica dei mezzi in transito lungo le arterie comunali, intercettando una motocicletta che presentava diverse irregolarità documentali e amministrative.

Alla guida del mezzo è stato identificato un uomo di 70 anni. Gli approfonditi accertamenti eseguiti dagli operatori hanno evidenziato che il conducente era privo della patente di guida, poiché il documento risultava formalmente revocato. Oltre a tale grave mancanza, è emerso che il motociclo non era in regola con gli obblighi di legge minimi per la circolazione: sia la copertura assicurativa di responsabilità civile sia la revisione periodica obbligatoria risultavano scadute da diversi anni.

A fronte della condotta accertata, gli agenti hanno immediatamente contestato le numerose violazioni al Codice della Strada. Il peso economico delle sanzioni pecuniarie comminate al settantenne ha superato la soglia dei 6.000 euro complessivi. Oltre al pesante risvolto economico, la Polizia Locale ha disposto il fermo amministrativo del motociclo e il conseguente sequestro del mezzo, sottraendolo così alla circolazione stradale. L’operazione conferma l’impegno costante del corpo di polizia locale nel prevenire situazioni di potenziale pericolo, assicurando il rispetto delle normative vigenti per la tutela di tutti gli utenti della strada, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.