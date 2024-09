Mostra Nazionale Cavallo: Gala e Tradizioni a Città di Castello

Mostra Nazionale del Cavallo: Gala e Tradizioni Equestri a Città di Castello

Città di Castello – La 54^ Mostra Nazionale del Cavallo, in programma al parco comunale Alexander Langer di Città di Castello, si avvicina con un ricco programma di eventi che spaziano tra spettacoli e tradizioni equestri. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 con il sostegno del Comune di Città di Castello e della Regione Umbria, e la partecipazione di MASAF, FISE Umbria, Associazione Allevatori dell’Umbria e delle Marche, e Working Equitation Italy.

Inaugurazione e Sfilata

La manifestazione prenderà il via sabato 7 settembre con la cerimonia di inaugurazione, che inizierà alle 10:00. Seguirà nel pomeriggio, alle 18:00, una sfilata nel centro storico di Città di Castello, in piazza Matteotti. La sfilata è organizzata per avvicinare il pubblico al mondo del cavallo, con eventi adatti a tutte le età.

Spettacoli Equestri

Il culmine dell’evento sarà rappresentato dal gala equestre intitolato “Notti magiche per sognare e viaggiare”, previsto alle 21:00 di sabato e domenica. Tra i protagonisti ci saranno Nico Belloni, Bartolo Messina, Sasà, i fratelli Galuppi, e giovani talenti dello show equestri. I partecipanti offriranno esibizioni che spaziano dalle tradizioni equestri europee e asiatiche a numeri di alta scuola e volteggio.

Programma Dettagliato

7 Settembre 2024

10:00 – Cerimonia di inaugurazione

18:00 – Sfilata nel centro storico (Piazza Matteotti)

21:00 – Gala equestre “Notti magiche per sognare e viaggiare”

8 Settembre 2024

21:00 – Gala equestre “Notti magiche per sognare e viaggiare”

Attività e Prevendite

La prevendita dei biglietti per il gala di sabato è attualmente aperta al link https://www.liveticket.it/mostradelcavallo, senza costi aggiuntivi. Per domenica, la prevendita è stata sospesa a causa delle previsioni meteorologiche avverse, ma l’evento si svolgerà se le condizioni lo permetteranno. I biglietti per i bambini fino a 12 anni e per le persone con disabilità accompagnate sono gratuiti. Il costo per gli adulti è di 10 euro.

Programmi Aggiuntivi

Il programma include anche dimostrazioni di mascalcia e monta da lavoro. I centri ippici locali, come Caldese Horse Academy, Centro Ippico Freedom, Centro Ippico Userna, e Sofia Performance Horses, si esibiranno sia al mattino che al pomeriggio nell’anfiteatro del parco Langer. Inoltre, il villaggio western offrirà animazione e musica in stile americano.

Inclusione Sociale

La Mostra ospiterà anche un’iniziativa di “paradriving” per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, con un viaggio in carrozza dal Santuario della Verna a Città di Castello. La manifestazione è sostenuta da diverse associazioni e cooperative, inclusi il Comitato Regionale FISE Umbria, il Comitato Italiano Paralimpico Umbria, e l’Associazione Italiana Persone Down.

Omaggi e Riconoscimenti

Durante l’inaugurazione, il Comune di Città di Castello e l’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo renderanno omaggio alla memoria di Angelo Pazzaglia, ex responsabile tecnico dell’evento, e riconosceranno il contributo degli allevatori e dei centri ippici partecipanti.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si invita a visitare il sito ufficiale della manifestazione www.mostradelcavallo.it e i canali social dell’evento.